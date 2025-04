Nuovo mercatino alla Partaccia. Via libera alla copertura. Ora caccia ai fondi ministeriali

Il piano del Comune per riqualificare il mercatino della Partaccia va avanti con due nuovi passi: entra nel vivo la realizzazione del lotto 2, quello relativo alle coperture dei prefabbricati modulari già in fase di costruzione, dopo la demolizione del vecchio ‘mercatino’, e nel frattempo il Comune prova a intercettare pure dei fondi ministeriali per riuscire a cofinanziare buona parte dell’opera, per circa 1,6 milioni di euro sui 2,5 milioni di costo complessivo.

Il primo lotto, in corso di esecuzione, prevede la realizzazione dei quatto moduli commerciali fra loro strutturalmente distinti (apertura forse già per quest’estate) mentre il secondo, le cui procedure di gara partiranno a breve, a seguito della recente approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune, prevede la realizzazione di coperture poste al ricoprimento generale dei costruiti moduli commerciali. Le pensiline saranno tra loro strutturalmente distinte, così come saranno strutturalmente distinte dalle strutture in elevazione dei singoli moduli delle stesse ricoperti. Gli elementi verticali saranno composti geometricamente da tratti verticali (pilastri) con diramazioni a livello degli estradossi dei sottostanti moduli commerciali per produrre un effetto visivo di alberatura. Questo lotto ha un valore di 900mila euro di lavori, in tutto.

Il terzo e ultimo lotto, che arriverà a seguire, prevede la costruzione vera e propria della piazza, la realizzazione dell’isola ecologica e degli ultimi impianti, oltre ad aiuole e nuove piantumazioni. Per quanto riguarda viabilità e parcheggi, Il progetto prevede l’eliminazione della rotatoria e l’inserimento dell’isola ecologica. Di conseguenza la via Partaccia lato mare diventerà a senso unico e questo farà sì che si potranno inserire 52 parcheggi sui lati della strada. Anche sul tratto principale di via Partaccia saranno inseriti altri 48 parcheggi in modo da arrivare a 100 posti auto. Lo stradello che unisce via Partaccia monti con via Partaccia mare e adiacente al fabbricato esistente lato Massa resterà ad uso carico e scarico merci per i commercianti del mercatino.

Per il lotto 2 e il 3, ancora da mettere in cantiere, il Comune ha deciso di provare a intercettare le risorse dei Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso, come da bando della presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha l’obiettivo di favorire la rigenerazione urbana, l’attrazione di investimenti privati e il rilancio economico, generando benefici economici, sociali e ambientali per i territori coinvolti. Il costo dei lotti 2 e 3 è pari a 1,6 milioni di euro e, in caso di erogazione del contributo a bando, sarà finanziato per 1,44 milioni di euro mentre il resto sarà a carico del Comune.