Nuovo consiglio direttivo del Cai di Massa

Il Cai di Massa sezione ‘Elso Biagi’ rinnova le cariche, conferma come presidente Paolo Marcello Simi e punta sempre più alla salvaguardia delle Alpi Apuane attraverso il gruppo Tutela Ambiente Montano, che vuole potenziare durante questo mandato. Sono le linee guida uscite dal rinnovo del consiglio direttivo che si è svolto a fine marzo. A ricevere il maggior numero di voti è stato il presidente uscente, Paolo Marcello Simi, 103 in tutto, che è stato quindi riconfermato alla guida dal consiglio direttivo. Gli altri soci: Gustavo Damiani 95 voti, Vittorio De Simone 83 voti, Nicola Cavazzuti 74, Ada Macchiarini 67, Mario Leotta 61, Stefania Quadrella 49 voti. Nel ruolo di vicepresidente del Cai di Massa, il consiglio direttivo ha deciso di incaricare Ada Macchiarini. E’ stato eletto come delegato sezionale, con 91 voti, Sauro Quadrelli. Alla carica di Tesoriere è stato riconfermato l’attuale tesoriere De Simone, segretaria eletta Stefania Quadrella. I soci consiglieri saranno Gustavo Damiani, Nicola Cavazzuti e Mario Leotta.