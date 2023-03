Nuovo cantiere sinodale zonale col vescovo Vaccari

Nuovo appuntamento in programma oggi con il mondo della diocesi apuana. E’ infatti in programma il secondo dei “Cantieri sinodali zonali”, che sarà interamente dedicato ai vicariati di Pontremoli e Villafranca, comprendenti i Comune di Pontremoli, Villafranca, Zeri, Bagnone, Filattiera, Mulazzo.

Dopo l’incontro dello scorso 19 febbraio per la zona di Massa e Montignoso, questo appuntamento presieduto dal vescovo, Mario Vaccari (nella foto), si terrà a partire dalle 15.15 nei locali della chiesa parrocchiale di san Colombano a Pontremoli. L’iniziativa è aperta ai delegati delle parrocchie, ai parroci, ai membri di gruppi, associazioni, movimenti, agli operatori pastorali e a tutti coloro che vogliono partecipare e “lavorare insieme” nella sfida lanciata dal Cammino sinodale della Chiesa Italiana.

"Il Cammino sinodale è una sfida molto importante che la chiesa deve affrontare – ha detto il vescovo, Mario Vaccari in una recente intervista rilasciata canale YouTube della Pastorale - perché è il mondo che in un certo senso chiede di essere ascoltato e di essere compreso, nelle sue attese, nelle sue speranze e nei suoi desideri, secondo lo stile del dialogo e dell’ascolto". All’incontro è prevista anche la presenza dei sindaci dei Comuni interessati. Nello specifico i lavori della convocazione tratteranno del “cantiere della strada e del villaggio”, così come indicato dalla traccia predisposta dalla Conferenza Episcopale Italiana nel secondo anno del Cammini sinodale, che riguarda l’ascolto dei diversi “mondi” in cui i cristiani vivono e lavorano, cioè “camminano insieme” a tutti coloro che formano la società, secondo tre tematiche: giovani e scuola, poveri e volontariato, disabilità e sofferenza.