Nuovi vigili ad Avenza. La sede può attendere

Semaforo rosso per il distaccamento della municipale ad Avenza. La doccia fredda è arrivata in consiglio comunale dopo l’intervento dell’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni in riposta ad un paio di residenti intervenuti per raccontare le loro preoccupazioni su sicurezza e degrado. Temi su cui negli ultimi mesi anche la politica si è più volte espressa con appelli, interrogazioni e prese di posizione per trovare una soluzione. Nei mesi scorsi si era parlato di riportare i vigili, installare nuove telecamere e incrementare la presenza della forze dell’ordine. "Dopo una certa ora per una donna è problematico anche portare a spasso il cane – ha denunciato una residente –. Via Turati è una corsa a ostacoli e non ci sono parcheggi". "E’ una gara al parcheggio – ha aggiunto un altro cittadino – e anche i marciapiedi spesso non sono accessibili a causa delle biciclette". Alle segnalazioni si è poi agganciato il consigliere Mirabella, che da tempo sta denunciando queste criticità. Matteo Martinelli ha suggerito la necessità di un coordinamento tra tutte le forze dell’ordine nell’area per rendere maggiormente visibile la presenza fisica sul posto, anche a piedi. "Il distaccamento era possibile anni fa per un organico maggiore, erano 60 unità – ha risposto l’assessore Guadagni – ma adesso gli effettivi sul territorio sono 48 e ci sono delle proporzioni che vanno rispettate e non permettono un distaccamento ad Avenza. Se ne potrà parlare se sarà implementato l’organico. Faremo controlli in più nel periodo estivo e chiederemo a chi vigila di confrontarsi di più con commercianti e residenti. Lo sgambatoio del parco sarò progettato per essere indipendente rispetto al parco stesso".