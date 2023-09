Nuovi Punti Luce nei Comuni Lunigianesi, Investimento di 2.153.250,00 euro

Novemila nuovi punti luce nei Comuni lunigianesi. L’Unione di Comuni, tramite l’operatore Simet Impianti di Padova, con Hera Luce S.r.l. ed Engie Servizi S.pa., sta procedendo alla sostituzione dei punti luce obsoleti con sistemi nuovi e di ultima generazione per un investimento di 2.153.250,00 euro. Un progetto che non coinvolge Zeri e Villafranca, iniziato a gennaio con il censimento e la geolocalizzazione di tutti punti luce del territorio.

I lavori iniziati a Mulazzo e Licciana Nardi hanno visto la sostituzione di circa 800 corpi illuminanti. Gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento tecnologico non riguarderanno solo l’illuminazione stradale, ma proiettori, plafoniere, lanterne e corpi illuminanti dell’arredo urbano. Ora i lavori stanno interessando Bagnone e la prossima settimana toccherà ad Aulla e Podenzana. Quella dell’Unione non è solo un’opera di efficientamento energetico ma anche di una nuova impostazione di gestione sulle criticità legate all’illuminazione pubblica. Il progetto prevede l’installazione di sistemi di telecontrollo da quadro che permetteranno di verificare eventuali criticità o guasti sugli impianti con diminuzione dei tempi di intervento delle squadre di manutenzione. E’ importante segnalare i problemi tramite il numero verde 800382960 o via mail [email protected].

"E’ un progetto fondamentale - spiega l’assessore con delega all’Illuminazione Pubblica e sindaco di Comano Antonio Maffei - per il futuro del nostro territorio. Si tratta di un intervento che, oltre ad andare ad ammodernare circa 10mila punti luce di un impianto ormai vecchio, va a incidere sulle nostre casse attraverso l’efficientamento energetico e la manutenzione attenta, efficace ed efficiente. Il nuovo sistema ci permetterà di risparmiare e garantire un servizio puntuale. Come Unione stiamo lavorando sugli impianti rinnovabili, un progetto pilota, per capire se sia possibile o meno investire su queste tecnologie, magari non direttamente per i punti luce stradali, ma per altre funzionalità".