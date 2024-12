Nuovi negozi e un bar-ristorante in un’area verde di via Marina

Un nuovo fondo commerciale con ristorante sta per nascere a Montignoso, lungo viale Marina, pochi metri prima dell’incrocio con via Bregoscia e via Acquala. Qui, lato Massa, c’è un’area verde per la quale i proprietari hanno elaborato un progetto convenzionato approvato nei giorni scorsi dall’amministrazione di Lorenzetti. In pratica sarà realizzato un edificio a destinazione commerciale con 2 fondi al piano terra e bar ristorante al piano primo, oltre a sistemazioni a verde, spazi a parcheggio, viabilità interna con accesso da viale Marina. La superficie edificata sarà al massimo di 300 metri quadrati. Sarà realizzata una vasca di compenso per supportare gli eventi di pioggia per poi reimmettersi nella fognatura comunale "con un determinato tempo di ritardo, tale da non gravare direttamente sulla pubblica fognatura e da evitare il continuo allagamento che si sta verificando in queste zone negli ultimi periodi".

La proposta progettuale, rimarcano gli uffici tecnici che hanno dato parere favorevole, "perseguendo gli obiettivi che richiedono il consolidamento dell’asse commerciale della zona, si pone l’obiettivo di realizzare un complesso immobiliare a destinazione commerciale di vicinato, sviluppato su due piani fuoriterra, con una architettura in costante dialogo con la collettività". Edificio con ampie vetrate mentre "l’area esterna comprende parcheggi dedicati per clienti e dipendenti, con una zona giardino che arricchisce l’estetica dell’edificio". Sempre secondo i tecnici "l’immobile rappresenta una soluzione architettonica innovativa, funzionale ed esteticamente ben curata, capace di rispondere alle esigenze commerciali del contesto in cui si inserisce. L’attenzione alla luce naturale, all’efficienza energetica e agli spazi esterni, rendono questa costruzione non solo un luogo funzionale per attività commerciali e di ristorazione, ma anche un valore aggiunto per l’ambiente urbano circostante, per i fruitori e i residenti della zona".