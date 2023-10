Nuova palestra per Podenzana. Spazi sportivi senza barriere per associazioni e scolaresche

Una nuova palestra per le scuole, le associazioni, la pratica di diverse discipline sportive. Grande festa a Podenzana per l’inaugurazione della nuova palestra, con un taglio del nastro avvenuto alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del consigliere regionale Giacomo Bugliani e del fiduciario del Coni Emanuele Zolesi. Con una bella esibizione di ginnastica ritmica, eseguita dalle allieve della scuola ‘L’Ecole’. Un progetto atteso da tempo, non facile da portare a termine, il percorso infatti è stato ostacolato da gravi imprevisti, come il fallimento di due imprese aggiudicatrici dell’appalto, danni per due pesanti eventi meteorologici, un sopraggiunto aggiornamento progettuale per la variazione della normativa di riferimento. Ma adesso ci siamo. Valore complessivo della struttura 687mila euro, sostenuto da un finanziamento del Coni, un contributo regionale di 150mila euro, della Fondazione CrC di cinquemila euro e da lavori in economia eseguiti dall’amministrazione comunale. Un progetto che la stessa comunità attendeva da molto e che adesso può finalmente godersi, dopo lungaggini e stalli che hanno rallentato tutta la macchina della realizzazione del progetto tanto atteso e desiderato non solo dalle associazioni, ma anche dagli stessi alunni.

"E’ stata una lunga e complicata staffetta di corsa a ostacoli - commenta il sindaco Marco Pinelli -, iniziata molti anni fa, interrotta dall’insorgere di un lungo contenzioso con due ditte appaltatrici poi fallite, dalla necessità di un intervento in somma urgenza per il consolidamento del versante a monte della struttura, a seguito di un evento franoso, dal sopraggiungere di nuove disposizioni normative che ci hanno costretto a nuovi e costosi interventi di adeguamento dell’impianto. Lo sport è la palestra dove imparare ad affrontare ogni difficoltà, dove si insegna il valore dell’impegno, del sacrificio e della costanza, l’importanza del mettersi in gioco, di superare i propri limiti, di porsi degli obiettivi e di lavorare in squadra. Attesa e ostacoli rendono ancora più importante, per la nostra comunità, l’inaugurazione e attribuiscono all’impianto un significato espressivo di questi valori".

La palestra è polivalente, sarà a disposizione per la pratica di diverse discipline, è dotata di ampi spazi e spogliatoi e priva di barriere architettoniche. "Sarà a disposizione degli alunni del comprensivo Ghandi - aggiunge -, della comunità e delle associazioni del territorio, regolata da una visione di utilizzo comprensoriale, abbiamo voluto riconoscere tariffe agevolate non solo alle associazioni con sede a di Podenzana, ma anche a quelle con sede nei comuni confinanti. Un ringraziamento particolare alle associazioni sportive ‘L’Ecole’ e Polisportiva Pontremolese che animeranno per prime il nostro impianto sportivo, alle precedenti amministrazioni, alla Regione Toscana, al Coni, a tutta l’amministrazione, ai tecnici e al personale del comune, per il sostegno senza il quale non saremmo riusciti a raggiungere il traguardo".

Monica Leoncini