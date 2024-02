Nuova cabina di regia per il turismo ’Pirene’ al fianco di ’Riviera Apuana’

L’ambito turistico Riviera Apuana ha individuato la società che sarà chiamata a svolgere il ruolo di ‘Destination management company’: a vincere la gara d’appalto è stata infatti la Pirene Srl di Milano. Un soggetto strutturato e ambizioso, con collaborazioni e partner illustri a livello nazionale, che potrebbe dare una marcia in più al rilancio del turismo di costa nei prossimi anni. L’obiettivo dell’appalto, infatti, era quello di individuare una compagnia capace di supportare l’ambito Riviera Apuana per la valorizzazione, l’organizzazione e la promo-commercializzazione dell’offerta turistica e per la comunicazione della destinazione sui canali social e web, così da accrescere l’attrattività e la competitività del territorio.

Una soluzione a cui si lavora da tempo, in pratica sin dalla nascita della stipula della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica fra Massa, ente capofila, Carrara e Montignoso per l’ambito di costa nel 2019. A seguire c’era stata anche la firma della convenzione con l’Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica per individuare azioni e strumenti comuni. L’impegno comune aveva portato l’ambito nel 2022 a ottenere specifiche risorse dalla Regione Toscana per rilanciare il territorio nella fase post pandemia, con particolare attenzione all’identità territoriale, alla valorizzazione delle risorse e così nacque “Riviera Apuana- Terra Scolpita: per la qualificazione dell’offerta turistica locale”.

Al Comune di Massa, capofila del progetto, era stato quindi assegnato un contributo di quasi 164mila euro che dovevano servire a sviluppare una proposta di iniziative nel campo del destination management, in linea con le politiche regionali. Dalla Conferenza dei sindaci dell’ambito era emersa quindi la necessità di avviare la procedura per individuare operatori economici ai quali affidare il servizio di Destination Management Company: a inizio di novembre la manifestazione d’interesse per poco meno di 60mila euro, Iva inclusa, ottenendo anche un discreto successo: 9 i soggetti interessati a partecipare. Alla fine dello stesso mese si apre il bando vero e proprio, coinvolgendo tutti gli operatori che avevano inviato una manifestazione di interesse.

All’apertura delle buste restano in gara 4 realtà e sulle offerte il verdetto finale della commissione è arrivato il 23 gennaio: la migliore proposta, grazie anche a un importante ribasso economico di circa il 45,2%, è stata giudicata quella di Pirene Srl, superando quelle della Rti di Co&So e Sigeric, della Rti Dede fra Ideazione Srl, StudioWiki Srl e Itur Sc, e all’ultimo posto la rete di imprese Terre di Venere. Grazie alla gara l’ambito ottiene anche una economia di gara pari a circa 16.500 euro. L’ambito potrà contare comunque su un partner riconosciuto e di livello nazionale. Pirene è il nome che nel 1999 ha voluto dare alla società Laura Frati Gucci, presidente di Fcem (Les Femmes Chef d’Entrepries Mondiales) e vicepresidente della Conferenza delle organizzazioni non governative al Consiglio d’Europa. Sul sito della società, fra partner e clienti spiccano i nomi di Anas, Città Metropolitana di Bologna, Invitalia, Ispra, Pfizer, Roche e tanti enti pubblici italiani.

