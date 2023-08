Notte di San Lorenzo a Massa: Poeti e Pittori al Monte di Pasta

Calici di stelle e poesia per la notte più magica dell’anno: 10 agosto, notte di San Lorenzo. Tutti con il naso all’insù nello spettacolare scenario del Monte di Pasta, una terrazza sospesa tra i monti e il mare, da dove sarà possibile ammirare il cielo senza inquinamento luminoso. L’iniziativa è di Angela Maria Fruzzetti con il supporto di Daniele Tarantino e dell’associazione Insieme e Paolo Casotti di Uisp Grande età, gestore del parco Monte di Pasta. "Vogliamo realizzare questa serata – spiega Fruzzetti – per stimolare le persone a salire sul Monte di Pasta, un luogo incantevole. Dopo il successo dei ’Poeti dell’Amore’ torniamo nuovamente con il gruppo, come da alcuni richiesto". Una serata di poesia, musica e arte con la partecipazione di una ventina di poeti e una decina di pittori, con note musicali. Introduce la serata Angela Maria Fruzzetti con il saluto di Daniele Tarantino e Paolo Casotti, presenta Francesca Bianchi. Le musiche sono di Aurora Baccioli. Questi i poeti partecipanti: Maurizio Di Emidio, Rita Bonini, Marcella Cardone, Carlo Milani, Giorgio Parolini, Barbara Molinari, Dino Eschini, Fabio Cristiani, Nedda Mariotti, Fernando Petroli, Marco Alberti, Mariagiovanna Guerra, Roberta Pisani, Sara Chiara Strenta, Luciano Manfredi, Benedetta Cardone, Stefano Carloni, Viola Della Pina, Stefano Rossi. I pittori sono: Galeano Fruzzetti, Marcella Cardone, Donatella Gabrielli, Patrizia Menchini, Michele Piastra, Matteo Marini, Luciana Bertaccini, Umberto Fruzzetti, Sara Chiara Strenta. La serata, che inizia alle 21, si concluderà con un brindisi offerto dall’associazione Insieme. Collaborano all’evento le associazioni Eventi sul Frigido, Poeti dell’Amore, Cultura in tour e Caffè artistico letterario apuano. Sul Monte di Pasta è presente un punto ristoro.