Non solo filosofia a Con-Vivere Carrara: Gli incontri a tavola con Alberghieri e Ristoranti

Non solo spettacoli e conferenze a ‘Con-vivere’ dal 7 al 10 settembre, ma un ampio spazio dedicato alla cucina grazie alla collaborazione con gli istituti alberghieri della provincia e con i ristoranti del centro storico. Sono tre gli appuntamenti rivolti all’enogastronomia che fanno parte del calendario degli eventi del festival, all’interno del formato ‘Parole e cucina’, nel giardino di Palazzo Binelli. Si parte venerdì 8, alle 20, con ‘Pani e panigacci, tra storia e civiltà’ a cura dell’alberghiero Pacinotti Belmesseri di Bagnone e dell’associazione comunità del cibo di crinale. Poi sabato 9, sempre alle 20, è la volta di ‘Usi e riusi, contro lo spreco alimentare’ a cura dell’alberghiero Minuto di Marina di Massa. Lo spreco alimentare è oggi un argomento che si lega agli obiettivi dell’agenda Onu 2030, per questo l’incontro si concentra sulle cucine di casa per riscoprire la tradizione del recupero degli avanzi e creare così nuovi piatti. Domenica 10, alle 20.30, l’appuntamento è con ’Fusion mix di culture e sapori’ a cura dell’alberghiero Minuto per un focus su una società sempre più multietnica con popoli che si uniscono e, accanto alle tante culture originarie, si creano nuovi contenuti. La cucina fusion è un esempio tangibile della trasformazione culturale e sociale che stiamo vivendo. Infine ci sono i locali del centro storico che durante le serate proporranno, in aggiunta al loro menu, un piatto pensato per il festival: L’angolo delle delizie di via Verdi 37; Bar Crema di Via Roma 7; Bar 89 in Piazza Monzoni 3c; Caffè La Borsa, via Roma 11; Cantina da Marione via Plebiscito 12A; Enoteca Velia, via Manzoni 1; Gramsci Bistrot in via Cavour 1; Gramsci Caffè, piazza Gramsci; Locanda Patrizia in Piazza Erbe 1; Merope’s Steakhouse in via Ulivi 2A; Osteria La Capinera Via Ulivi 8; Osteria Vittorio in Via del cavatore angolo Via Cavour; La Petite Cuisine di Via Verdi 4; Pizzeria Margherita in Via Manzoni 12; Il Re Bacco in Via Giorgi 5; Ristorante Roma in Piazza De André 1; Trattoria Le zie in piazza duomo; Pizzeria Delfino in via Apuana 1d.