Non facciamo ’confusione’ sulla Shoah

Se l’indifferenza di tanti è stata all’epoca un’alleata del nazismo nel perpetrare l’orrore della Shoah, la ’confusione’ che alcuni oggi creano e alimentano è sullo stesso piano, se non peggio per certi versi. La ’confusione’ è quella di mischiare o paragonare lo sterminio degli ebrei ad opera del nazismo alla guerra in Medio Oriente, al 7 ottobre e alla terribile rappresaglia di Israele nei confronti della Palestina. Una tragedia frutto dell’odio e della vendetta, certo, con migliaia di vittime innocenti e con precise responsabilità. Ma la Shoah è un’altra cosa.

Luca Cecconi