’Non è andato tutto bene’. Il docu-film sul Covid di Paolo Cassina

Mycelium affonda le sue radici nella pace e disarmo ma anche nella tutela dei diritti come il diritto alla salute e alle cure, ed è in linea con questi principi che porta a Massa (dopo ’Invisibili’ nel 2023) la proiezione del nuovo documentario della Playmastermovie, di Paolo Cassina (nella foto), ’Non è andato tutto bene’. Uscito solo da pochi giorni, il film ripercorre, attraverso testimonianze, dati e documenti, l’intero periodo della pandemia: il virus, le restrizioni, gli approcci e i protocolli sanitari. L’appuntamento è per domani, alle 20.45, al Teatro dei Fratelli Cristiani a Massa. Per assistere alla proiezione è necessario prenotare poiché il numero dei posti è limitato. tel. 340 7810100 o [email protected].