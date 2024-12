Noemi Bonati neo dottoressa in Economia aziendale

Noemi Bonati (nella foto), a soli 22 anni, ha conseguito la laurea triennale in Economia con la votazione di 110 e lode ed encomio. Il corso di laurea scelto è stato ’Economia aziendale management e controllo’ e la tesi di laurea ha puntato sulla sostenibilità: “L’importanza del sustainability reporting per un’azienda del settore energetico: il caso Eni.” Per il brillante percorso oltre alla votazione di 110 e lode è stato riconosciuto anche il rarissimo encomio. la giovane neo dottoressa ha già importanti progetti per la prosecuzione dei suoi studi con il corso per la laurea magistrale nonché un successivo master. A Noemi Bonati le felicitazioni dei familiari a cui si uniscono gli auguri per una brillante carriera della redazione della Nazione.