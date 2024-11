Noceto lotta contro l’incuria. Mancano i posteggi e le strade sono colabrodo

I residenti di Noceto lamentano la mancanza di parcheggi. Nello specifico chiedono a palazzo civico di espropriare qualche terreno nelle vicinanze della piazza e creare nuovi stalli. Ma i problemi a Noceto non riguardano solo la mancanza di posti auto. Le strade del paese sono piene di buchi, la chiesetta è fatiscente e i mezzi di trasporto pubblico spesso non riescono a girare in piazza a causa dei parcheggi selvaggi. La chiesina è in completo stato di abbandono: non ci sono più le finestre, ci piove dentro e non avendo infissi sta diventando un rifugio per gli animali. Senza contare che le strade per arrivare alla chiesa sono diventate scivolose a causa del muschio. Una scivolosità che fa paura ai numerosi anziani del paese. Ma la cosa che preme di più, anche in considerazione del fatto che la popolazione di Noceto sta aumentando, sono appunto i parcheggi. Come ci hanno riferito i paesani lunedì alcuni agenti della polizia municipale erano in paese per misure la piazza, forse proprio per un progetto di ampliamento. Problemi anche sul fronte della viabilità. Come detto le auto in sosta costringono gli autobus a soste forzate a suon di clacson per poter proseguire la corsa, e una volta in piazza hanno il medesimo problema per girare e tornare indietro. Rallentamenti inutili che secondo chi abita a Noceto sarebbero risolvibili allargando la piazza. E poi ci sono muri crepati, strade colabrodo e la necessità di manutenzione e cura. Per tutti questi motivi i residenti chiedono una soluzione anche in vista dell’inverno e del ghiaccio che renderà le strade ancora più pericolose.