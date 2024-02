No agli sprechi, sì alle buone pratiche

L’acqua è l’elemento liquido più importante del nostro pianeta. La Terra è infatti in gran parte formata da acqua. Basta pensare che la troviamo pratica e dappertutto: nei mari, negli oceani, nei laghi, nei fiumi, nel terreno, nelle piante, negli animali, e nel nostro corpo (composto in gran parte d’acqua). L’acqua è indispensabile per la nostra salute: bere acqua serve infatti a mantenere sani i nostri organi e a sostituire i liquidi che perdiamo con la respirazione, il sudore e la digestione. Per mantenerci in forma dovremmo bere almeno un litro d’acqua al giorno, cioè circa 6-7 bicchieri. L’acqua serve anche a eliminare le impurità che si depositano sulla pelle. Senz’acqua non ci sarebbe vita su tutto il pianeta e nessun essere vivente vivrebbe senz’acqua.

Vista l’importanza vitale dell’acqua è necessario imparare a non sprecarla adottando comportamenti giusti e corretti. La soluzione per risparmiare l’acqua è, per esempio, chiudere sempre il rubinetto dopo aver lavato i denti, dopo aver fatto la doccia o riempito la vasca. Utilizzare l’acqua solo per bere e non per giocare. Tutto ciò perché è un bene da non sprecare.