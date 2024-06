No a femminicidi e alla violenza sulle donne. I bambini della ’Saffi’ sul palco in prima linea

Grande commozione e trasporto emotivo per la recita finale della quinta A della primaria “Saffi” che ha emozionato la platea con una breve ma intensissima rappresentazione teatrale intitolata “È per te” per dire no alla violenza contro le donne. Guidati dalla magistrale regia della docente Anna Maria De Angelis gli alunni hanno salutato i genitori, le maestre e la scuola regalando uno spettacolo molto intenso emotivamente, ricco di valori etici e morali e dai tanti significati per sensibilizzare sempre di più l’essere umano e per dire no ad ogni forma di violenza sulle donne. Emozionante e struggente il finale dello spettacolo con la dedica alla scomparsa Giulia Cecchettin che compare sullo schermo gigante provocando un brivido a tutti i presenti che applaudono e ringraziano i bambini dell’ ottimo spettacolo offerto.

Andrea Giromini