Nausicaa salva la Imm e compra la palazzina. Nel centro direzionale gli uffici pubblici

Nausicaa trasferisce la propria sede nella storica palazzina Mangiarotti. La partecipata del Comune è risultata essere il solo soggetto presente nella manifestazione d’interesse pubblicata da Imm per la vendita del cenro direzionale. Più volte, dalle numerose dichiarazioni della sindaca Serena Arrighi e dell’amministratrice di Imm Sandra Bianchi, la vendita era stata ritenuta un passaggio praticamente obbligatorio per garantire il futuro di Imm in un’ottica di risanamento dei costi. L’investimento di Nausicaa, in cui rientrano oltre alla palazzina Mangiarotti, anche la ‘Marmoteca’ e circa 5mila metri di piazzale, raggiunge i 2,8 milioni di euro. L’acquisto della palazzina rientra in un quadro complessivo di razionalizzazione e miglioramento dei servizi, che prevede, per la stessa Nausicaa, ma anche per Gaia e RetiAmbiente, nuove sedi per stare al passo con le richieste dei cittadini. Ad illustrare ieri in Comune la nuova organizzazione, oltre alla sindaca Serena Arrighi e all’assessore alle Partecipate Carlo Orlandi, anche il presidente di Nausicaa Antonio Valenti, la direttrice Lucia Venuti, i consiglieri Lucia Bordigoni, Pietro Parodi di Nausicaa e Paolo Peruzzi direttore generale di Gaia. Oltre allo spostamento di Nausicaa dall’attuale sede, ci sarà una lunga operazione immobiliare con il coinvolgimento di Gaia, RetiAmbiente e Baker Hughes – Nuovo Pignone.

A spostarsi nei nuovi uffici di Marina saranno tutti i servizi di Nausicaa tranne il ramo di igiene urbana che, come previsto, sarà trasferito a RetiAmbiente. Il trasloco degli uffici di Nausicaa in viale Galilei dovrebbe concludersi entro i primi mesi del 2024. Il ramo di igiene urbana si sposterà nella zona artigianale di Battilana, dove l’azienda sta perfezionando l’acquisto di uno spazio di 13mila metri dove saranno messi gli uffici e gli spogliatoi. Per l’attuale sede, Nausicaa ha aperto una procedura di evidenza pubblica con la quale è stato stipulato in contratto di locazione con Baker Hughes -Nuovo Pignone che rientra in un piano di espansione delle attività dell’azienda nel sito di viale Zaccagna. Con lo spostamento di Nausicaa, saranno inoltre fatti altri cambiamenti anche negli uffici di Gaia, attualmente in una parte del fabbricato di viale Zaccagna. Gaia sta lavorando con il Comune e Nausicaa proprio in queste settimane per spostare le attività in un’altra area all’interno del territorio comunale e migliorare così gli ambienti di lavoro per i propri dipendenti. "Operazione complessa che ha richiesto circa un anno di lavoro – ha spiegato Serena Arrighi – che porterà grandi benefici. Abbiamo mantenuto la proprietà pubblica della palazzina e Nausicaa avrà una sede funzionale alle sue esigenze, mettendo a disposizione di tutti degli spazi importanti come la marmoteca, permettendo poi a Baker Hughes di radicarsi ancora di più sul territorio, con ottime ricadute in termini di posti di lavoro". "La sindaca ha creduto molto nell’operazione – ha aggiunto l’assessore Orlandi – perché questa maxi operazione valorizza nel concreto più aree, portando benefici e occupazione, rivitalizzando Imm e usando anche le sale convegni in accordo con le associazioni".