Musica, solidarietà e karaoke . Parte la pazza estate marinella

Sarà un’estate di musica e divertimento in piazza Menconi. Dal 5 luglio a Ferragosto, con i fuochi a chiudere il cartellone, saranno ben 14 gli appuntamenti gratuiti organizzati dal Comune insieme alla Pro Loco di Marina, Radio Nostalgia, Fondazione Toscana Spettacolo, MusicAtelier e Musicantiere Toscana. A illustrare il cartellone in Comune l’assessore Lara Benfatto, il dj Andrea Secci di Radio Nostalgia, Alessandro Di Dio Masa del Musicantiere, Roberta Branzanti e Alida Vatteroni della Pro Loco, Camilla Vatteroni, Marilena Baratta e Carla Peruta. "Cartellone che nasce dopo un lavoro importante – ha spiegato l’assessore Benfatto – in cui si offre un programma vario e adatto a tanti gusti. Piazza Menconi ha bisogno di eventi del genere per rimanere viva e bella".

Ad aprire il programma il ‘Festival delle Alpi Apuane’ venerdì 5 luglio alle 21.30 con la finale del concorso canoro. Evento che nelle scorse edizioni ha premiato giovani artisti poi affermatisi a livello nazionale e organizzato da MusicAtelier e Musicantiere Toscana. Tanti i giovani sul palco di piazza Menconi da tutta Italia, tra cui la carrarese Arya. I ragazzi saranno giudicati da un giuria presieduta dal cantautore Paolo Vallesi a cui sarà conferito il Premio Ambrones alla carriera. In giuria anche l’insegnante di canto Trisha Rodriguez, il manager Stefano Francesconi, il cantautore Claudio Gabelloni e l’autore Francesco Interlandi. La serata sarà presentata dall’attrice massese Rausy Giangarè e moderata da Serena Martinelli. Nel corso della finale interverranno numerosi ospiti che si esibiranno con i propri brani, fra cui i Marilyn, Sechi, Erik Larsen, Gabylo e Filippo Martinelli. "Nell’organizzare la serata è stata fondamentale l’unione tra più realtà – ha aggiunto Di Dio Masa - e abbiamo inoltre deciso che tutto venga fatto in forma live, con diversi premi".

Sabato 6 luglio alle 21.30 spazio all’evento ‘Il mio amico a quattro zampe’, dimostrazione addestramento cani da salvataggio a cura di Ekom che aprirà gli eventi organizzati assieme alla Pro loco di Marina che proseguiranno lunedì 8 con una serata dedicata ai più piccoli con il Circo Ribalta e i loro ‘Giochi e bolle’. Giovedì 11 luglio l’esibizione, in collaborazione con Fts, dei Vocal blues trains e il loro ‘Electronic gospel’ e sabato 13 con l’improvvisazione dialettale di Mauro Monni. Venerdì 19 luglio sarà la volta del ‘Galà sotto le stelle’: uno spettacolo di canto, musica e ballo in collaborazione con Aics e Afaph Massa-Carrara. Giovedì 25 il mese si chiuderà con ‘Karaokando’, serata dedicata al karaoke. Agosto comincerà con i ritmi scatenati di Radio Nostalgia che sabato 3 a partire dalle 22 proporrà ‘Estate Nostalgia’, una serata tutta da ballare con i deejay Andrea Secci e Luca Giorgi. "Sarà una serata particolare e movimentata, da discoteca – ha precisato Andrea Secci – per un paio d’ore fino alle 24. Una festa in cui anche Radio Nostalgia sarà presente per la sua città. Faremo un po’ di rumore in senso positivo". L’estate proseguirà con un duplice appuntamento: sabato 10 agosto con il concerto ‘Una voce per Enrico’, in collaborazione con Aism e domenica 11 con il ritorno di ‘Un battito per Simo’, spettacolo di band emergenti a favore dell’Ospedale del cuore ‘Pasquinucci’ di Massa. Martedì 12 agosto sarà ancora la volta del Circo Ribalta e del loro intrattenimento per bambini, mentre mercoledì 13 gli ‘Ho perso l’Hammond’ faranno un salto nel passato con Lucio Battisti.