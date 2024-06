Musica, letteratura e visite guidate. In centro un grande atelier d’arte

Sono tanti gli eventi che fino a giugno si affiancheranno o saranno parte del programma della White 2024. Questa sera alle 19, dopo l’inaugurazione classica delle 18.30 sul palco della Musica di piazza Gramsci con l’opening insieme al direttore della White Domenico Raimondi, spazio anche per l’inaugurazione musicale della mostra. Partendo proprio dal palco della Musica in piazza Gramsci, ci sarà l’esibizione itinerante per le vie del centro storico della Rusty Brass Band. Dalle valli alla pianura, dai laghi alla città, con le loro dolci melodie, i Rusty Brass ammaliano sale da concerto, fanno da sottofondo musicale a importanti occasioni conviviali e ravvivano le vie delle città. Una formazione di ottoni, che focalizza la propria attenzione su ritmi funk e rock, pur non disdegnando sonorità balcaniche ed esotiche. L’iniziativa si svolge in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.

Domani sempre in tema White, spazio alle 18.30 per l’inaugurazione al Mudac delle mostre di Paolo Cavinato ‘Direzioni’ e Gabriele Landi ‘Alle Montagne’ nell’ambito delle arti visive della mostra. Sempre domani, alle 11, la visita guidata della mostra Romana Marmora al Carmi e il laboratorio didattico Costruiamo il Colosseo. Il 20 giugno appuntamento letterario con ‘Voce all’Autore. Omaggio a Franz Kafka’ a palazzo Binelli alle 21.15, con ‘Pennablu. Piccola storia buffa’ di Lorenzo Marone. Un racconto in cui viene dipinta la camorra in modo ironico e provocatorio. Il 21 giugno alle 17 al Carmi altra visita guidata della mostra Romana Marmora e dell’area archeologica di Fossacava.

Per la rassegna ‘Estate in musica’, la sera del 21 giugno, alle 21.30, in piazza XXVII aprile il concerto omaggio a Fabrizio De Andrè nel giorno della Festa della Musica. Si esibirà Mauro Pagani in ‘Creuza de ma’, evento in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. Il 22 e 23 giugno, organizzato dalla Proloco Carrara, nel centro città andrà in scena ‘Notte arcobaleno e Festa dello sport e della solidarietà’. Un nuovo incontro letterario a palazzo Binelli è previsto poi la sera del 27 giugno con ‘Kafka. Un mondo di verità’ di Giorgio Fontana in cui sarà riletto l’immortale scrittore. Il 28 giugno nuovo appuntamento al Carmi con l’incontro alle 17.30 di Fabio Fabiani in ‘Come Roma divenne città di marmo. Il contatto con i modelli urbanistici e architettonici greci’.

Sempre il 28 giugno appuntamento con la letteratura per ragazzi alla biblioteca Lodovici con alle 21.15 ‘Odissea spiegata male’ di Francesco Muzzopapa riscritta dall’autore in modo divertente per conquistare un pubblico più giovane. Si chiude il 29 giugno con il concerto omaggio di Simone Cristicchi a Franco Battiato in piazza XXVII Aprile alle 21.30 e il 30 giugno con la rassegna letteraria ‘Paper Fest, Libri in piazza’, sempre in piazza XXVII Aprile dalle 10 organizzato da Il Fatto Quotidiano.

Daniele Rosi