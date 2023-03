Musica Il ritorno del ’Festival della rosa’

Giovani cantanti state pronti: la Pro loco ‘Città di Aulla’ organizza la terza edizione del concorso canoro di musica inedita intitolato ‘Festival della rosa’. Il concorso offre la possibilità a giovani talenti di proporre la propria musica attraverso i canali dell’associazione e radio, con lo scopo di promuoverli e dare loro spazio nel campo della musica. Sarà possibile presentare la domanda d’iscrizione entro il 31 luglio, salvo eventuali proroghe o chiusure anticipate. Sono ammessi tutti i candidati di qualsiasi nazionalità e di età che propongano qualsiasi genere musicale, purché inedito. E’ possibile iscriversi in modalità online, seguendo le istruzioni e compilando tutti i campi del modulo presente sul sito all’indirizzo www.prolococittadiaulla.it, oppure inviando email a [email protected] o ancora con raccomandata ar all’indirizzo Pro Loco Città di Aulla Aps Piazza Gandhi 54011 Aulla (Ms).

La manifestazione si svolgerà in unica serata, il 26 agosto, ad Aulla, con inizio alle 20,45 e prove nel pomeriggio. Alla inale o alle eventuali selezioni i candidati dovranno presentarsi con brani inediti in lingua italiana di durata non superiore ai cinque minuti. Le eventuali selezioni saranno svolte con modalità e procedure definite dall’organizzazione con apposita comunicazione. All’atto dell’iscrizione, oltre alla domanda debitamente sottoscritta, il concorrente dovrà fornire breve nota biografica preferibilmente in formato Pdf, con eventuali precedenti esperienze musicali, gusti musicali, testo del pezzo, file mp3 o video dell’esecuzione, foto in formato JPG che ritragga l’artista in precedenti iniziative musicali. Tanti i premi in palio: nella serata finale sarà decretato il vincitore assoluto a cui andranno 500 euro e la Rosa d’oro Avis Aulla; sempre durante la serata finale, saranno assegnati premio della critica, premio simpatia, premio tormentone e altri.

Tutte le info si possono trovare sul sito www.prolococittadiaulla.it, il contatto telefonico è: 333 58489642, la segreteria è aperta tutti i giorni escluso i giorni festivi dalle 15 alle 20, l’indirizzo email è: [email protected]