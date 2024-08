Musica elettronica nel ridotto . Concerto silenzioso di Mosti e Tesio

Il concerto silenzioso ‘Hidden sounds’ di scena al Ridotto degli Animosi mercoledì 28 agosto alle 21,30. Si tratta del nuovo progetto elettronico firmato da Riccardo Tesio, cofondatore e chitarrista dei Marlene Kuntz, e Alessio Mosti, sound artist e compositore. Il concerto si potrà ascoltare in cuffia grazie ai dispositivi wireless della ‘Silent system’. In scaletta performance sonore di musica elettronica contestualizzata in spazi naturali, artistici o architettonici, per riproporre al pubblico i suoni nascosti nei luoghi e nella materia. ‘Hidden sounds’ è la prima realtà musicale italiana che pone l’attenzione su due aspetti fondamentali dell’immaginario collettivo, e cioè l’abbattimento dei preconcetti legati all’ascolto musicale standard e la sempre più urgente necessità di dotarsi di una coscienza sostenibile.

L’acronimo Hiss (Harmonic inharmonic site-specific soundscapes) indica una particolare onda elettromagnetica priva di una struttura spettrale coerente che genera, grazie all’intervento umano, un suono simile al cosiddetto rumore bianco, simile a un sibilo (hiss, in inglese), appunto, udibile a orecchio nudo. Hidden sounds è un progetto sostenibile. Le esperienze d’ascolto vengono realizzate nel rispetto degli ecosistemi che le ospitano, con l’intento di ridurre a zero l’impatto acustico. Nel corso della sua carriera Tesio ha collaborato con importanti musicisti come Skin, Warren Ellis, Paolo Conte, Patti Smith, mentre Mosti è un compositore, cantante e sound designer di musica elettroacustica. "Riccardo Tesio, Samantha Montesarchio e io abbiamo dedicato molte energie a questo progetto – commenta Alessio Mosti – Si tratta di una performance in cuffia in cui comporremo un paesaggio sonoro astratto a partire da campionamenti sonori concreti. Sarà un’esplorazione del suono che faremo insieme ai presenti, tra luci, ombre e luoghi emotivi". "Nello spazio del nostro Ridotto che ha ospitato quest’anno numerose performance di musica classica, mancava un’esperienza di musica elettronica – aggiunge l’assessore Gea Dazzi –, e la proposta del duo Alessio Mosti e Riccardo Tesio ha tutte le caratteristiche per offrire uno spettacolo di grande qualità artistica a un pubblico curioso che ama esplorare e vivere esperienze sonore innovative".