Musica Arrivano i Santi Francesi, Gaia e Serafine

Sulla scia del successo della scorsa stagione l’amministrazione comunale anticipa alcuni degli eventi, già definiti, in cartellone per l’estate 2024 con la direzione artistica di Cinzia Bertilorenzi. Torna la rassegna ’Palcoscenici Stellati’, frutto della collaudata collaborazione tra amministrazione comunale e Fondazione Toscana Spettacolo onlus e, con lo slogan “Emozioni da vivere. Territori da scoprire“, i grandi eventi dell’estate massese.

Protagonisti cantanti e band pop di successo, autori e musicisti sofisticati, grandi show con le musiche e le canzoni di Battisti, Queen, Pink Floyd. In programma tanti spettacoli dal vivo, tutti gratuiti, allestiti in diversi luoghi del territorio comunale: oltre alla centralissima piazza Aranci, a Marina col Pontile, piazza Betti e Villa Cuturi; saranno coinvolti altri luoghi d’interesse del territorio con location nei borghi montani e nelle località turistiche di Partaccia e Ronchi. L’avvio venerdì 21 giugno con l’ormai tradizionale Notte Bianca nel Centro città poi, avanti fino a tutto agosto, in un susseguirsi di spettacoli, concerti ed eventi con animazioni, djset, musica e occasioni di divertimento in un programma che ha l’ambizione di coinvolgere e intrattenere cittadini e turisti, giovani e meno giovani, famiglie intere, bambini e ragazzi. Alcune anticipazioni: venerdì 5 luglio c’è “105 in the city“, una serata di grande musica e intrattenimento a cura di Radio 105. Con accesso gratuito, l’evento sarà presentato da Dario Micolani e introdotto e chiuso da un dj set firmato Radio 105.

Sul palco le esibizioni di Berna, Cioffi con special guest The Kolors. Sabato 13 luglio debutta a Massa GAIA, l’artista italo brasiliana vincitrice dell’edizione 2019 di Amici di Maria De Filippi e poi approdata a Sanremo ‘21 con “’Cuore Amaro’. Il concerto massese di Gaia Gozzi sarà l’occasione per presentare il suo ultimo singolo “Dea saffica”. Martedì 16 luglio attesi in città Paolo Jannacci e Frida Bollani Magoni . Entrambi figli d’arte, i due artisti propongono un concerto raffinato e d’atmosfera, piano e voce, con brani inediti e grandi capolavori riarrangiati per un risultato, ogni sera, sempre nuovo. Domenica 21 luglio il concerto ”Battisti, la storia“ che promuove la conoscenza del pensiero, dell’opera e della vita di Lucio Battisti. Rockopera propone uno spettacolo-tributo dai successi degli anni ‘60 fino a quelli dei primi anni ’80 grazie anche a proiezioni video originali e contenuti visuali di repertorio. Domenica 28 luglio protagonisti a Massa i Santi Francesi, il duo composto da Mario Francese e Alessandro De Santis. Reduci dal successo sanremese con “L’amore in bocca” il duetto da standing ovation all’Ariston con SKIN in “Hallelujah” e negli eventi speciali di marzo scorso in chiese sconsacrate a Milano e Napoli sarà protagonista dal vivo in un concerto che vuole esaltare il loro tipico sound hard-pop. Giovedì 1 agosto è in programma lo spettacolo-evento “Queen rhapsody“ con la regia di Daniele Sala e il contributo straordinario di Katia Ricciarelli. Una favola quella di Freddie e dei Queen fatta rivivere dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani, Francesco Freyrie. Video, musica e favola si intrecciano in un crescendo di emozioni, dagli esordi ad A Night at the Opera, dal Live Aid a Wembley.

Domenica 11 agosto è in calendario un altro show-tributo dal titolo “Pink Floyd, history“, spettacolo che ripercorre la produzione di una delle band che ha plasmato la storia della musica. Attraverso una selezione accurata di alcune delle canzoni più iconiche della band, lo spettacolo ripercorre il suono e l’atmosfera senza pari di cinque decenni di capolavori dei Pink Floyd con proiezioni video originali ed effetti visivi all’avanguardia. Annunciata per domenica 18 agosto la data dei tradizionali fuochi d’artificio dal Pontile per una serata che non si limita allo spettacolo pirotecnico ma include un evento fatto di animazioni, djset e concerto di Sarafine, alias Sara Sorrenti, l’artista vincitrice di X Factor 2023 con il brano “Malati di gioia“, che con la sua sua loop-station – strumento che permette di registrare e riprodurre frammenti musicali in sequenza ciclica – e la capacità di curare i propri pezzi sotto ogni aspetto, dalla produzione al canto, ha conquistato tutto il pubblico del talent fin dalle audition.