Musica a Palazzo Tornano i concerti al Ducale

Torna la rassegna concertistica “Musica a Palazzo”, gli incontri musicali al Ducale che inizieranno domenica per concludersi venerdì 13 giugno. L’ottava VIII edizione della kermesse organizzata dall’associazione musicale ‘La Croma’ si apre domenica alle 18 con il concerto “Il Salotto dell’800”, una performance al pianoforte a quattro mani dei maestri Emiliano Castiglioni e Mariangela Marcone. Il duo proporrà brani per immergere il pubblico nei salotti ottocenteschi attraverso ouverture e arie celebri di opere e sinfonie.

Gli appuntamenti proseguiranno i venerdì alle 21. Il 16 maggio è in programma il concerto “Legami sonori” con Erica Fassetta al violino, Elisa Fassetta al violoncello e Gianni Fassetta alla fisarmonica. Il 23 maggio L’ “Aura Trio” composto da Simona Foglietta al violino, Maria Antonietta Gramegna al violoncello e Anna Rosaria Valanzuolo al pianoforte. Venerdì 30 maggio ci sarà un concerto di pianoforte a quattro mani con Nicola Nicora e Ferdinando Baroffio. Infine chiuderà la kermesse il 13 giugno l’Ensemble di fisarmoniche del conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia composta da Anna Di Pasquale, Francesco Salvini, Lisa Guastini, Michele Boriassi, Alessio Bejan, Isadora Olivi, Massimo Tripolesi, Denis Dary, Alessandro Trivigno, Lorenzo Giusti e il maestro concertatore Endrio Luti.

I concerti prevedono quest’anno un contributo di 5 euro o l’abbonamento all’intera rassegna al costo di 20 euro. "Abbiamo voluto portare le date fino a giugno per approfittare del cortile rinascimentale del Palazzo Ducale – spiega Lorenzo Giusti, direttore artistico della manifestazione –. I musicisti sono nomi di spicco del panorama nazionale edinternazionale. Siamo orgogliosi di poter affermare che i nostri concerti sono sempre sold out e auspichiamo che anche quest’anno la kermesse ripeta il successo delle edizioni passate. Ringrazio le istituzioni che hanno creduto e ancora oggi supportano l’iniziativa che ha come obiettivo la diffusione e la valorizzazione della musica e soprattutto della musica dal vivo in contesti culturali e artistici di grande livello".

Primo appuntamento quindi domenica con il concerto di pianoforte a quattro mani dei maestri Emiliano Castiglioni e Mariangela Marcone. Emiliano Castiglioni è diplomato in chitarra il conservatorio “Verdi” di Milano ed ha proseguito gi studi all’Accademia musicale di Basilea, conseguendo nel 2001 il prestigioso solista diplom. E’ docente di chitarra al conservatorio di Gallarate. Ha curato insieme con Mariangela Marcone l’edizione critica di alcuni spartiti per chitarra e pianoforte di Mauro Giuliani, pubblicati dalla società editrice di musicologia nel 2016. Mariangela Marcone, diplomata in pianoforte al conservatorio Paganini di Genova e consegue la laurea in lettere all’Università di Genova con una tesi sulla librettistica del ‘900, risultando vincitrice di una borsa di studio. È docente di pianoforte negli istituti statali e coordina l’attività del centro studi Felice Romani, che raccoglie materiale bibliografico sul famoso librettista e ne promuove la figura. (Info e prenotazioni: su wattsapp al 338 5433970 oppure [email protected])