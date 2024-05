’Musica a palazzo’ con l’arpa di Floraleda Sacchi

Domani alle 21 la quarta serata di Musica a Palazzo, la kermesse ratuita che si tiene a Palazzo Ducale. Ospite la compositrice Floraleda Sacchi con il suo concerto “Arpissima”. Arpista, compositrice e produttrice, Floraleda Sacchi fa parte di una nuova generazione di musicisti d’avanguardia che vanno oltre le convenzioni e gli stili, come mostrano i suoi spettacoli e dischi per etichette come Decca, Deutsche Grammophon e Amadeus Arte. Floraleda Sacchi contribuisce nel portare il linguaggio classico nel 21° secolo, combinandolo con la tecnologia e i nuovi media. Ha suonato in tutto il mondo, vinto 16 premi in competizioni musicali internazionali e riconoscimenti.

Sacchi ha inciso più di 20 dischi, piazzandosi anche ai vertici della classifica classica, per Decca, Deutsche Grammophon, Brilliant Classics, Amadeus Arte. Senza dubbio Floraleda Sacchi con le sue composizioni, attraverso la musica che seleziona con cura per i suoi concerti e con uno strumento così insolito e versatile come l’arpa, crea un’esperienza sonora intensa ed inusuale che regala emozioni. Musica a Palazzo è organizzata dall’associazione musicale La Croma con il patrocinio di ministero della Cultura, Regione Toscana, Provincia di Massa-Carrara e Comune di Massa. Il concerto è gratuito.