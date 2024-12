Muore padre di tre figli. Bandiere a mezz’asta per l’addio a Fabio Lucetti

La Camera di commercio della Toscana nord ovest in lutto per la scomparsa di Fabio Lucetti (nella foto), funzionario della sede di Carrara. Lucetti aveva 54 anni e si è spento a causa di una malattia. Il presidente, il segretario generale e tutti i membri del Consiglio camerale prima di iniziare i lavori della riunione di ierio hanno osservato un minuto di silenzio in segno di partecipazione per la prematura scomparsa di Fabio Lucetti. Per lui sono state messe a mezz’asta anche le bandiere dell’ente camerale.

Lucetti lascia i tre figli. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, dove l’uomo era molto conosciuto. In poche ore la sua pagina Facebook si è riempita dei commenti degli amici, dei parenti e dei colleghi di lavoro che lo hanno voluto salutare per l’ultima volta come "anima bella". Una notizia che per molti è stata una doccia fredda, nessuno poteva pensare che la malattia sarebbe stata così fulminea. Oltre a lavorare in Camera di commercio amava suonava la chitarra. Tutti quelli che lo conoscevano lo ricordano come una persona generosa, sempre sorridente e disponibile.

Fabio era entrato alla Camera di commercio nel 2002 ricoprendo vari ruoli dal registro imprese, al provveditorato fino all’arbitrato e conciliazione nella ex Camera di commercio di Carrara. Dal 2022 era entrato a far parte del nuovo ente, Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, andando a ricoprire il ruolo di ispettore metrico.

Un dipendente molto professionale e disponibile con l’utenza, ma anche una persona di cui colleghi ricordano i buoni valori umani, e che per molti è stato un amico. I vertici della Camera di commercio della Toscana nord ovest unitamente a tutto il personale camerale esprimono la propria vicinanza alla famiglia. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa della Covetta, così che i suoi amici potranno dargli l’ultimo saluto.