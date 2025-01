Muore Della Latta, aveva 67 anni. Lavorava in un’attività alla stazione

Il mondo del commercio piange un’altra veterana amata da tutti. È stato un brutto male a spegnere il sorriso di Tiziana Della Latta (nella foto). La donna, 67 anni e originaria di Pietrasanta, era prossima alla pensione ed era conosciuta anche a Massa, perché negli ultimi 10 anni aveva lavorato in un negozio di animali nelle vicinanze della Stazione. Alla tristezza per la sua scomparsa si somma la rabbia delle figlie Azzurra ed Elisabetta Amadei dato che la salma è stata tumulata ieri nonostante il decesso all’ospedale Versilia risalga al 27 dicembre e i funerali siano stati celebrati il 30. "Quello che abbiamo vissuto – si sfogano – è indecoroso. La mamma risiedeva a Querceta e pertanto per la tumulazione al cimitero di Pietrasanta abbiamo dovuto pagare il quadruplo rispetto ai residenti, pari a 1.560 euro".