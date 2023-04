Muore a 44 anni padre di due figli

Sgomento e incredulità per l’ improvvisa scomparsa a 44 anni di Roberto Ferrari, residente a Virgoletta, ma originario del Comune di Mulazzo, venuto a mancare nella giornata di ieri. Era un dipendete della società Reti Ambiente. Addolorato il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa che ha per primo postato la luttuosa notizia sulla sua pagina Fb. ’Roby’, così era chiamato dagli amici, aveva sposato Laura e si era trasferito a Virgoletta, in comune di Villafranca. La coppia aveva avuto due gemelli, Michele e Andrea, che giocavano a calcio nel campionato esordienti under 13 con la Gsd Fc Lunigiana Pontremolese 1919 che così l’ha ricordato sui social: "Un amico, un padre e una persona eccezionale. Tutti noi siamo vicini alla famiglia e in particolare alla moglie Laura ed ai piccoli Michele e Andrea". Anche il sindaco di Villafranca Filippo Bellesi lo ha ricordato: " Un altro giovane ci ha lasciato, riposa in pace Roberto".