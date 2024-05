Multe stradali, Carrara e Massa i più virtuosi

MASSA CARRARA

La nostra provincia la più virtuosa in termini di multe. Carrara con un milione e mezzo di euro è il Comune capoluogo di provincia della Toscana che, nel 2023, ha incassato i minori proventi da multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della strada, seguita a ruota da Massa con 2,3 milioni di euro che si attesta come il secondo Comune capoluogo del Granducato che, lo scorso anno, ha incassato i minori proventi da multe e sanzioni. I dati emergono dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Guardando la graduatoria regionale al primo posto troviamo Firenze (71,8 milioni), seguita da Livorno (8,9 milioni), Siena (7 milioni), Grosseto (6,7 milioni), Pistoia (6,1 milioni), Pisa (5,9 milioni), Prato (5,5 milioni), Arezzo (4,2 milioni), Lucca (3,8 milioni) e Massa (2,3 milioni). Chiude la classifica Carrara (1,5 milioni).

Complessivamente, nel 2023, i comuni capoluogo toscani hanno incassato oltre 124 milioni di euro provenienti da multe stradali. Analizzando il valore pro capite, calcolato come rapporto tra i proventi e il numero di abitanti residenti, al primo posto si trova ancora Firenze (198 euro), seguita da Siena (134 euro), Grosseto (83 euro), Pistoia (69 euro), Pisa (66 euro), Livorno (58 euro), Arezzo (44 euro), Lucca (43 euro) e Massa (35 euro). Chiudono la classifica – a brevissima distanza tra di loro – Prato (28 euro) e Carrara (26 euro). Guardando invece ai Comuni con meno di 3mila residenti, in vetta alla classifica si posiziona Campagnatico, provincia di Grosseto, che conta 2.353 abitanti e, nel 2023, ha incassato più di 805mila euro in multe.