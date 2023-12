Mug 2: arte fa rima con solidarietà. Progetto per ’Un cuore un mondo’

L’arte abbraccia la solidarietà e lo fa nel periodo delle festività natalizie quando i doni possono avere un significato speciale. E così oggi alle 17 il MUG2 inagura un’iniziativa importante che porta nel nome lo spirito stesso dell’esposizione: “Charity Week“.

Nei locali del polo museale all’interno del palazzo vescovile – l’expo è al terzo piano, dove sarà ospitata una gara ed un percorso strutturato – sono esposte 24 opere, che sono state donate da artisti già affermati sia a livello nazionale che all’estero per sostenere i progetti dell’associazione “Un cuore un mondo“, che costituisce una ricchezza insostituibile per il nostro territorio. L’intero ricavato della Charity Week, grazia all’acquisto delle opere, sarà donato dal museo all’associazione massese che si occupa di baby pazienti cardiopatici e loro famiglie all’Ospedale del cuore di Massa.

La mostra solidale resterà aperta fino al 23 dicembre tutti i giorni, in orario dalle 17 alle 21. Gli artisti protagonisti della iniziativa hanno donato con il cuore: ora ciascuno può scegliere di donare, oltre che una opera d’arte, tanta solidarietà che si trasformerà poi in progetti per un’associazione che fa del bene al cuore. Perchè lo spirito del Natale è questo.

"Un dono che esprime l’amore per l’arte e l’affetto che proviamo per i nostri cari, regalando speranze alle famiglie per un futuro migliore", ha dichiarato il presidente dell’associazione di beneficenza “Un cuore un mondo“, Mario Locatelli. Il direttore artistico del Museo MUG 2, Clara Mallegni, raccogliendo consensi e proposte maturate durante l’organizzazione dell’evento non nasconde la propria emozione per questo importante appuntamento giunto a coronare un percorso che si augura trovi, a ogni dicembre, il suo compimento.

E per citare l’indimenticabile scrittore Gianni Rodari: "Perché sia festa anche per un sol giorno, perché se un bimbo resta senza niente... Natale è tutto sbagliato".

Maria Nudi