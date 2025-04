Movida e serate in compagnia. Vietata la vendita dell’alcol da asporto

Dopo gli ultimi episodi di violenza che si sono verificati in particolare a Marina di Carrara, la sindaca Serena Arrighi corre ai ripari vietando il consumo di bevande alcoliche per strada. Il divietò entrerà in vigore dalla giornata di oggi e resterà valido fino al 9 giugno. Nello specifico viene interdetta dalle 22 alle 6 del giorno successivo la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore da parte di esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione alimenti e bevande in genere, discoteche e attività similari, nonché tramite distributori automatici.

Queste le zone interessate dall’ordinanza: l’area del centro storico di Carrara delimitata da via Don Minzoni, via Erevan, via Codena, via Dell’Amico, via Tacca, via Fontana, piazza Sacco e Vanzetti, via Monterosso, via del Cavatore, via Conti, via Colonnata, via Carriona, salita San Rocco, viale Potrignano, via Apuana, via Carriona, via del Commercio, via Dickens, via Elisa, via San Martino, corso Rosselli fino a viale XX Settembre e via Roma. Ad Avenza il provvedimento riguarda via Petacchi, il viale XX Settembre nel tratto compreso tra via Petacchi e via Covetta, via Covetta nel tratto tra Viale XX Settembre e via Carriona, e via Carriona tra via Covetta e il sottopasso ferroviario.

Marina diventa zero alcol in via Covetta, via Pucciarelli, viale Zaccagna, viale delle Pinete fino al confine con Massa, viale da Verrazzano, viale Colombo, via Rinchiosa, largo Marinai d’Italia, viale Vespucci compresa la zona degli stabilimenti balneari, via Fabbricotti fino al confine con Sarzana, via Comano, via Bassagrande, via del Parmignola, via Cà Marchetti, via Pontremoli, viale Galilei.

"La finalità dell’ordinanza è quella di garantire l’ordinata frequentazione degli spazi pubblici, scongiurando pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana – spiegano da palazzo civico – soprattutto in alcune zone dove si è manifestato il fenomeno dell’eccessivo consumo di bevande alcoliche".