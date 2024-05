Mostra Tre capolavori a Palazzo comunale

Sono considerate capolavori pittorici le tre tele esposte ora nella Sala dei Sindaci del palazzo comunale di Pontremoli, prestate dal Banco BPM nell’intento di valorizzare e restituire alla collettività l’importante patrimonio frutto delle varie tradizioni collezionistiche delle banche che sono confluite nel gruppo. Prosegue osì il percorso artistico iniziato lo scorso anno con l’esposizione della tela il “Conte Arese Lucini in carcere“ di Francesco Hayez concessa in prestito dalle Gallerie degli Uffizi attraverso il progetto “Uffizi diffusi“. Le nuove opere della mostra intitolata “Magnificat“ sono la “Madonna col bambino“ di Domenico Morone (XVI sec.), la “Madonna col Bambino, San Giuseppe e San Giovannino“ di Bernardo Castello ( fine XVI sec.) e “Madonna col Bambino, San Giuseppe e San Giovannino“ di Jacopo Negretti ( inizio XVII sec.). " È un piacere dare il via a questo nuovo percorso – ha detto il sindaco Jacopo Ferri – È stato un piacere collaborare con Banco BPM e poter avere la possibilità di ospitare tre capolavori come quelli che da faranno bella mostra di sé nella nostra Sala dei Sindaci, ormai spazio espositivo per eccellenza. Un doveroso grazie quindi a Banco BPM, che ha creduto in noi fin dall’inizio e a tutti coloro che hanno collaborato alla messa in opera di “Magnificat“".

Una platea affollata composta da appassionati d’arte e studenti ha partecipato alla presentazione del progetto 2024 legato alla diffusione di opere artistiche di alto livello nella sala espositiva comunale. "È con grande orgoglio che Banco BPM affianca il Comune di Pontremoli in questa ambiziosa iniziativa, che conferma ancora una volta la vicinanza del nostro istituto al territorio la promozione e il sostegno della cultura – ha sottolineato Raffaele Nanni Pieri, rappresentante della Direzione territoriale tirrenica di Banco BPM – Il progetto “Magnificat“ è un meraviglioso esempio di sinergia tra istituzioni territoriali, arte e banca, che nasce dalla volontà di restituire alla collettività le opere della nostra collezione attraverso prestiti e collaborazioni".

La responsabile del patrimonio artistico del Banco BPM Diana Vaccaro ha spiegato il valore delle opere che potranno essere visitate fino al 3 novembre. Le tele sono state selezionate seguendo un criterio che accomuna i caratteri delle immagini esposte ad altre immagini mariane che sono presenti a Pontremoli, come ha segnalato lo storico Paolo Lapi. Tra queste la “Madonna col Bambino“ (XV sec.) di Agostino di Duccio, conservata nella chiesa di san Francesco, “La Madonna con Bambino“ dell’ Adorazione dei Magi di Luca Cambiaso alla S.S. Annunziata e la “Madonna adorante il Bambino“ affresco del XV secolo staccato dal muro del Palazzo comunale e riattaccato ad una tela dai fratelli Angelo e Tiziano Triani. Un legame mariano che trova una sintesi nella devozione alla Madonna del Popolo a cui la comunità fece un voto nel 1622 al fine di sconfiggere con un atto di fede la pestilenza che stava falcidiando la popolazione, di cui due anni fa si è celebrato solennemente il quarto centenario.

Natalino Benacci