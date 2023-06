Cordoglio nell’impresa: è morto Piero Vannucci. Era il re della tecnologia, fondò la Tesimag

Carrara, 6 giugno 2023 – Addio al re della tecnologia idraulica: Pier Lorenzo Vannucci ( nella foto ) fondatore della Tesimag si è spento dopo una breve malattia all’età di 77 anni. Pier Lorenzo per tutti ‘Piero’ era molto conosciuto in città. Lascia la moglie Nara, le figlie Sara e Claudia, l’adorato nipote Leonardo e i generi. I funerali si svolgeranno giovedì alle 16 nella chiesa del cimitero di Turigliano. Pier Lorenzo era Cavaliere della Repubblica, e tutti lo ricordano come un uomo dalle immense doti umane, grande capacità imprenditoriale e tantissima passione per la ricerca tecnologica, al punto che era stato soprannominato ingegnere. Una persona allegra e solare, cordiale, un gentiluomo di altri tempi.

Nella sua lunga carriera lavorativa Piero ha visitato più di mezzo mondo, viaggiando con la passione e la curiosità di un bambino. Una curiosità che non l’aveva mai abbandonato. Nel 1982 aveva aperto l’azienda di famiglia, la Tesimag di via Morlungo ad Avenza. Dopo anni di esperienza di lavoro con aziende multinazionali specializzate in acqua e sistemi di pompaggio, Pier Lorenzo ha applicato la sua particolare ingegnosità e professionalità a questa impresa. All’inizio c’erano tante idee, un semplice magazzino, un minimo di personale e la produzione di un po’ di macchinari. Successivamente, Tesimag ha iniziato a distinguersi dalla concorrenza grazie alla volontà del suo fondatore di creare un modello industriale dove la ricerca e l’intuizione hanno portato allo sviluppo di prodotti di qualità.

Grazie a lui l’azienda è diventata un esempio nel suo settore, realizzando sistemi integrati che vanno dalle pompe per liquidi abrasivi e lavaggi ad alta pressione, ai sistemi di trattamento e purificazione dell’acqua. La sua scomparsa lascia nel dolore i familiari, ma anche tutti quelli che lo hanno conosciuto e apprezzato per la sua simpatia, la sua intelligenza, e quel suo sorriso spontaneo, che non lo ha mai abbandonato.

Alessandra Poggi