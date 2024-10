Massa, è morto il cardiologo Antonio Marsili. “Era un punto di riferimento”

Massa Carrara, 26 ottobre 2024 - Sanità in lutto per la morte di Antonio Marsili, uno dei cardiologi storici della zona delle Apuane, per la quale ha continuato a rappresentare un punto di riferimento fondamentale dal punto di vista sanitario anche dopo il pensionamento. La direzione aziendale dell’Asl Toscana nord ovest, la direzione dei presidi ospedalieri di Massa Carrara e tutti gli ex colleghi esprimono il proprio cordoglio. La scomparsa di Antonio Marsili addolora tutti coloro che l’hanno conosciuto e hanno potuto apprezzarne la disponibilità e la professionalità.“Con profonda tristezza e commozione - sono le parole del direttore UTIC - Cardiologia dell’ospedale Apuane Giuseppe Arena - ci uniamo al dolore della famiglia, degli amici e di tutti i colleghi per la perdita del dottor Antonio Marsili. La dedizione, la competenza e l'umanità con cui ha affrontato ogni giorno la professione medica hanno lasciato un'impronta indelebile in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. Specialista di grande valore nel campo dell'aritmologia impiantistica, Antonio univa alle doti tecniche una straordinaria capacità empatica. E’ stato uno dei padri della Cardiologia di Massa, e in particolare della Aritmologia; ancora oggi, nonostante fosse in pensione da qualche anno, i colleghi e tutto il personale sanitario lo ricordano con affetto. Una delle caratteristiche che più ricordiamo è la sua curiosità per il progresso; personalmente mi ha spesso contattato per informarsi sulle novità e per congratularsi quando aveva notizie di risultati ottenuti nella sua Cardiologia”. Le condoglianze dell’Asl ai familiari del dottor Marsili. Maurizio Costanzo