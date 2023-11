Morto a 81 anni don Fugaccia storico docente

Liceo Classico Vescovile in lutto per la morte a 81 anni di don Renato Fugaccia professore di latino per 40 anni nella più antica scuola pontremolese. Don Fugaccia, nato a Valdena in Comune di Borgo Val di Taro e ordinato sacerdote nel 1965 dal vescovo Monsignor Luigi Rosa, oltre a fare il docente è stato anche per più di messo secolo parroco a di Gotra e Buzzò. Il feretro è esposto nella chiesa parrocchiale di Gotra, ma i funerali saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Albareto in provincia di Parma. Anche il vescovo diocesano Mario Vaccari ha celebrato una messa in suffragio per il sacerdote-professore molto amato dai suoi studenti. La notizia del decesso del religioso ha suscitato vasto cordoglio tra gli ex allievi. "Caro Don Renato, prima di tutto devo chiederle scusa - scrive Francesco Mazzoni, oggi avvocato e anche segretario del Pd pontremolese - per tutte le volte in cui abbiamo messo a dura prova la sua pazienza. Ciò che rimane è la sua umanità. Un prete che prima di tutto era un uomo, innamorato delle bellezze del mondo". Quando gli studenti parlano di don Renato si riferiscono a legami che nel tempo ha saputo intrecciare e mantenere. Il suo insegnamento dei classici non era mai disgiunto da quello dei valori, in particolare del senso di comunità. Era tanto legato alla sua da non volerla mai lasciare: ha fatto il pendolare per 40 anni per raggiungere Pontremoli. "Quando si andava a trovarlo in gita scolastica nella sua Gotra - aggiunge Barbara Novetti, dirigente del Comune di Parma - si sentivano l’affetto e la stima che i parrocchiani e i compaesani avevano per lui. Era legato alla sua famiglia, ai fratelli emigrati in America, alla sorella di Milano, alla comunità borgotarese a Londra".

Natalino Benacci