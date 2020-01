Massa, 12 gennaio 2020 - La tragedia accaduta nel primo pomeriggio di domenica, con due morti sulle Apuane, è accaduta nei pressi del Monte Sella. Si tratta di una zona particolarmente amata dagli escursionisti: da lì il panorama è magnifico. E' possibile ammirare buona parte della Toscana, in tutte le direzioni.

Il Monte Sella, alto 1739 metri, è un po' una zona spartiacque tra la provincia di Massa Carrara e quella di Lucca. I suoi due versanti sono molto ripidi: uno guarda il mare della provincia di Massa Carrara, l'altro invece guarda la Garfagnana e quindi appunto la provincia di Lucca. Si tratta di una zona percorsa dagli amanti della montagna in estate e in inverno. Per superare certi punti nelle varie escursioni serve essere alpinisti esperti per la ripidità e la complessità dei passaggi.