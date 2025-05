Morte a Canalgrande. I cavatori rendono omaggio a Lambruschi

Sono stati centinaia i colleghi, gli amici e i parenti che ieri sono andati a palazzo civico per l’ultimo saluto a Paolo Lambruschi. La camera ardente per volontà della famiglia è stata allestita nella sala consiliare di palazzo civico, così da permettere al maggior numero di persone di dire addio al camionista di 59 anni deceduto lo scorso lunedì mentre guidava un dumper su una strada di arroccamento della cava della Cooperativa Canalgrande. O oggi in occasione dei funerali, che si svolgeranno alle 15 nella chiesa dello Spirito Santo di Miseglia, come già annunciato nei giorni scorsi dalla sindaca Serena Arrighi è stato proclamato il lutto cittadino e sono state annullate tutte le commissioni che avrebbero dovuto riunirsi in data odierna. Un via vai di persone che dalle 12 alle 18 hanno voluto stringersi attorno al dolore della moglie Daniela e della figlia Selene, ma anche delle due sorelle e del fratello Alessandro.

Una sfilata silenziosa per rendere omaggio a questo camionista morto sul lavoro. Una tragedia che ha toccato tutta la città da vicino. Paolo per tutti Paolone era una persona molto conosciuta, come d’altronde tutta la sua famiglia. Una morte che ha segnato anche tutti i lavoratori del monte perché Paolo era un camionista esperto e prudente, uno che quella via di cava l’aveva fatta centinaia di volte. A salutare i famigliari sono andate anche la sindaca Serena Arrighi, la vicesindaca Roberta Crudeli e altri esponenti dell’amministrazione comunale. Intanto proseguono i rilievi e le indagini per capire quali siano i motivi che hanno fatto precipitare il dumper carico di scaglie lungo il ravaneto in località fosso Ficola. Di pari passo dopo l’autopsia eseguita sulla salma di Lambruschi il medico forense analizzerà i risultati per capire se alla base della tragedia ci sia stato qualche malore improvviso. Le piste sono ancora tutte aperte anche se il cerchio si stringe attorno a tre eventualità fatali: un malore, un guasto meccanico al mezzo o un errore umano. La cava di Canalgrande resta sotto sequestro per consentire agli operatori del Pisll, il reparto Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl, di effettuare gli ultimi esami sul mezzo e sull’area dove è accaduto l’incidente, un luogo molto impervio.

Alessandra Poggi