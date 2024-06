Montignoso, via a tre corsi di formazione

Sono in partenza tre corsi di formazione del Comune di Montignoso, nell’ambito del Progetto "Ne(E)twork" a valere sull’avviso Anci "Link!- Connettiamo i giovani al futuro!": sono gratuiti e rivolti a giovani residenti nel territorio di Montignoso di età compresa tra i 18 e i 25 anni non occupati e non impegnati in un percorso di studio o formazione. I corsi disponibili, ciascuno della durata di 60 ore, saranno in collaborazione con l’Agenzia formativa Serindform, partner del progetto, che metterà a disposizione la propria esperienza e competenza al fine di supportare i giovani nel loro percorso di formazione. I corsi è cui è possibile iscriversi sono: "Il Bar: organizzazione servizio, cocktail e snack", "Organizzazione di eventi" e "Sicurezza in ambito ICT". Ciascun corso, potrà accogliere un numero massimo di 6 iscritti, pertanto è consigliato procedere con l’iscrizione il prima possibile. Le iscrizioni saranno accolte fino al 17 giugno. In caso di mancato esaurimento dei posti disponibili, sarà possibile iscriversi anche oltre il suddetto termine. Inoltre, tre giovani partecipanti particolarmente motivati avranno la possibilità di svolgere uno stage della durata massima di 4 mesi, a fronte di un’indennità fino a 500 euro al mese. "L’obiettivo del progetto - spiega l’assessore Giorgia Podestà - è quello di favorire la creazione di percorsi occupazionali per giovani supportandoli nella ricerca attiva del lavoro all’interno del territorio e nell’avvio di un’attività autonoma". Tutte le info sul sito del Comune.