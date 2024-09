Montignoso si ferma contro l’Unione Tempio Chiazzano. Partita pazza al ‘Raffi’: raffica di gol poi passa il Romagnano

ROMAGNANO

4

MULAZZO

3

ROMAGNANO: Mariani, Bongiorni, Frosina, Melis, Bertonelli, Berti, Corsi, Lezza (45’ st Bobbio), Comparini, Lembo (32’ st Mauriello), Bennati. All. Tedeschi.

MULAZZO: Leri, Tavaroni, Cisse, Bellotti, Manenti, Malatesta (33’ pt D’Angelo D.), Bortolasi, D’Angelo R., Benedetti, Capo, Occhipinti (26’ st Luccini). All. Bertolla.

Arbitro: Ambrosini di Carrara.

Marcatori: 3’ Capo (M), 8’, 35’ pt, 20’ st Lembo (R), 25’ pt Bennati (R), 48’ pt, 4’ st Occhipinti (M).

Note: 30’ st espulsi Berti (R) e Capo (M).

RONAGNANO – Partita pazza al Raffi, dove il Romagnano batte il Mulazzo per la seconda volta in 3 giorni dopo l’1-0 di Coppa di mercoledì. Al 3’ Capo, ben servito da Occhipinti, stappa il match in favore degli ospiti, ma dopo 5’ Lembo pareggia con un gran tiro dal vertice dell’area. Al 25’ Bennati la ribalta con una botta da fuori, mentre 10’ più tardi Lembo mette in porta sul bel cross di Bennati e fissa il 3-1 che spiana la strada ai ragazzi di Tedeschi.

Occhipinti riapre però i giochi nel finale di tempo, con Capo che restituisce il favore al numero 11, mentre in apertura di ripresa rimette in parità dal dischetto. Al 20’ Lembo firma la tripletta con un altro tiro dal limite dell’area e riporta avanti i massesi, con il risultato che non cambia nonostante le espulsioni di Berti e Capo intorno alla mezzora.

Il Mulazzo dà il tutto per tutto nell’ultimo quarto d’ora, ma gli azzurroamaranto difendono il primo successo del proprio campionato.

Alessandro Salvetti