Montignoso punta sul turismo tutto l’anno

Montignoso vuole offrire esperienze turistiche che vanno oltre il periodo balneare, proponendo una varietà di attrazioni durante tutto l’anno. Il Comune, infatti, annuncia un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di atti di pianificazione urbanistica nel settore delle strutture turistico-ricettive. Un passo finalizzato a promuovere il rafforzamento del settore e a diversificare l’offerta turistica. I nuovi atti di pianificazione urbanistica per le strutture turistico-ricettive si basano su obiettivi chiari e ambiziosi favorendo l’introduzione di modelli di gestione innovativi nel patrimonio edilizio esistente, offrendo servizi all’avanguardia. Si vuole sviluppare un’offerta turistica variegata, permettendo lo sviluppo e l’ampliamento delle attuali strutture. Mantenendo una visione unitaria della fascia costiera, ci si impegna a promuovere forme di turismo eco-sostenibile, preservando l’ambiente e la biodiversità in vari aspetti dell’ospitalità.

"L’amministrazione si prepara a compiere passi significativi nel settore turistico-ricettivo con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Montignoso come destinazione turistica di eccellenza – dichiara la consigliera Eleonora Petracci –. Questo avviso pubblico rappresenta un’importante iniziativa finalizzata a coinvolgere attivamente tutti gli attori interessati nel processo di pianificazione urbanistica delle strutture turistiche, al fine di promuovere una crescita sostenibile e responsabile. Per raggiungere gli obiettivi è fondamentale definire una visione unitaria e articolata del turismo, questo include il potenziamento del litorale, l’investimento nei servizi delle strutture balneari, nonché l’ottimizzazione del porticciolo turistico e del porto canale, rafforzando il legame con l’ambito fluviale del Versilia e del Lago di Porta".

Dello stesso avviso l’architetto Fabio Nardini, che si sta occupando del piano: "Il coinvolgimento delle categoria economiche e degli operatori nella formazione di atti di pianificazione costituiscono un valore aggiunto per la formazione del piano. Le scelte fatte sono rivolte allo sviluppo dell’economia turistica di Montignoso con particolare attenzione verso gli straordinari valori paesaggistici e ambientali che il territorio offre".

L’articolazione dell’offerta, in linea con le politiche di ambito turistico, coinvolge anche lo sviluppo di attività collaterali come agriturismi e agri-campeggi, la qualificazione degli spazi per eventi artistici e culturali lungo tutto l’anno, nonché la valorizzazione del paesaggio collinare e montano, per andare verso un turismo alternativo a quello balneare, creando modelli innovativi di ricettività. Il Comune di Montignoso invita associazioni di categoria, operatori turistici e tutti i portatori di interesse a presentare istanze di manifestazione di interesse in linea con gli obiettivi e gli indirizzi strategici delineati nell’avviso. Non saranno prese in considerazione proposte relative a nuove Residenze turistiche alberghiere (Rta) o Condhotel.