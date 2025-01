Montignoso piange la scomparsa di Cesare Gianfranceschi

Lutto per la scomparsa di Cesare Gianfranceschi. Aveva 88 anni. Originario della Renella, a Montignoso, ha insegnato a guidare a intere generazioni di massesi e montignosini all’Autoscuola Massese e poi nella sede aperta nella sua Montignoso in via Romana Est.

"Una figura importante – lo ricorda il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti – per la sua attività di scuola guida, ma non solo. Un uomo equilibrato e sempre disponibile. E’ stato anche tra i maggiori sponsor del Trofeo Buffoni di ciclismo e molto attivo anche per il Torneo delle Frazioni di calcio".

E proprio i componenti del Torneo delle Frazioni di Montignoso, presidenti, responsabili, allenatori e giocatori, si uniscono al dolore della famiglia "per la perdita del nostro amico Cesare, uomo che ha messo cuore e passione al nostro torneo e alla sua frazione Renella".

Cesare Gianfranceschi lascia nel dolore i figli Monia e Massimo. La moglie, Maria, è scomparsa un anno fa. Proprio nel 2022 il sindaco aveva premiato la coppia per i 65 anni di matrimonio.