Montignoso guarda al futuro. Il Consiglio vota le varianti al Poc. Nuovo parcheggio e super Rsa

E’ iniziata in via ufficiale la procedura di approvazione delle varianti al Piano Operativo comunale, con adeguamenti al Piano strutturale, del Comune: l’atto è stato votato durante l’ultimo consiglio comunale. Il primo passo, ora, è la Valutazione ambientale strategica e si baserà in particolare sul documento redatto dallo studio Ciampa, incaricato dall’amministrazione l’anno sorso, e consegnato a palazzo civico negli ultimi dieci giorni di giugno. Il documento di Vas, invece, è stato preparato dalla progettista incaricata Elisabetta Norci.

La decisione di attuare alcune varianti al Poc è stata presa dalla giunta del sindaco Gianni Lorenzetti ormai a maggio 2023 e contiene diversi elementi interessanti, come il nuovo grande polo sociosanitario vicino al confine con Massa, in via del Numero uno, oppure l’inserimento del nuovo parcheggio nella frazione di Piazza, anticipato pochi giorni fa da La Nazione.

Le prime due varianti, dichiarate peraltro di interesse pubblico dall’amministrazione all’inizio dell’anno e che comportano variazioni nei dimensionamenti previsti dal Piano strutturale, sono la Rsa al Cervaiolo e il cambio di destinazione d’uso di un terreno di proprietà comunale al Cinquale in via S. Giuseppe Artigiano che diventa così residenziale e sarà messo in vendita dal Comune. Per quanto riguarda l’area del Cervaiolo, in via del Numero Uno, oggi ci sono edifici dismessi e in stato di degrado, era una vecchia segheria: qui si prevede la realizzazione di servizi di interesse generale (Residenza Sanitaria Assistenziale e servizi connessi), attraverso Piano Attuativo di iniziativa privata convenzionata. Era già prevista nel Piano operativo ma tramite variante si consentiranno maggiori superfici: 10.000 metri quadrati di superficie edificabile di cui 8mila per la Rsa, 1.700 per una Rfl, ossia struttura per il recupero delle dipendenze, 300 per appartamenti di rotazione da destinare ad emergenza abitativa. Altezza massima 13 metri per 3 piani fuori terra.

Per il terreno oggi comunale in via S. Giuseppe Artigiano, di 1.178 metri quadrati oggi destinato a verde, il cambio di destinazione è a residenziale per successiva alienazione e "reperimento di risorse economiche a beneficio della intera comunità di Montignoso". Sarà consentito costruire per una superficie di 140 metri quadrati da destinare a residenziale, per 2 piani di altezza, concedendo al tempo stesso 235 metri quadrati di standard urbanistici a verde attrezzato o parcheggio. Fra le altre modifiche che saranno introdotte dalla variante, oltre agli adeguamenti della perimetrazione del territorio urbanizzato, come detto c’è il nuovo parcheggio su oltre mille metri quadrati di terreno nella frazione di Piazza, modifiche tecniche e cartografiche per aree e interventi di interesse pubblico, come il parcheggio in via Pardini, e modifiche alle Norme tecnico attuative.