Monti innevati. La stazione apre il campo scuola

Monti imbiancati a Zeri, dove negli ultimi giorni è caduta tanta neve e si riaccende la speranza di poter riprendere a popolare la stazione sciistica con 10 km di piste, percorsi liberi per fondo e trekking, noleggio sci, bar, ristorante, albergo e campo scuola. Intanto domani si apre la stagione con il campo scuola perfettamente innevato. In base alle precipitazioni nevose il presidente della società no-profit che gestisce la stazione invernale zerasca Maurizio Viaggi spera di poter annunciare per domenica l’apertura di skilift e piste del Cippo sul sito www.zumzeri.eu. "In questi giorni, oltre alla neve sparata per preparare al meglio il fondo delle piste – spiega – abbiamo avuto circa 40 cm di neve anche a bassa quota, nei paesi di Patigno, Coloretta e Noce. Purtroppo il forte vento non ha favorito una omogenea distribuzione della neve. Però, temperature basse e previsioni meteo, ci fanno essere moderatamente ottimisti per la stagione".

La gestione, appena rinnovata per i prossimi 20 anni, grazie al sostegno del Comune di Zeri e della Regione, sta lavorando per aprire tutti gli impianti durante le feste natalizie e nel biennio 2025/26 ha in previsioni importanti investimenti per riqualificare gli impianti e una pista artificiale “neveplast”, la prima sull’appennino tosco-emiliano. Strade pulite e transitabili grazie all’impegno della Provincia e del Comune di Zeri che hanno messo a disposizione pale, turbine e mezzi spargisale. Il rifugio e l’albergo sono aperti e pronti ad accogliere i tanti appassionati dello sci e nelle valli di Zeri e Rossano, per le festività, i ristoranti proporranno pranzi e cene con i menù tipici del territorio e la sera del 31 dicembre lo sci club di Zum Zeri organizzerà la tradizionale fiaccolata.

Info: 0187-1981342; www.zumzeri.eu.

