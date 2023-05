Montereggio in vetrina Il ’Silent book contest’ sbarca al Salone del libro

Il sindaco Claudio Novoa è stato ospite del Salone internazionale del libro di Torino in rappresentanza del Silent Book Contest, progetto di promozione culturale nato dieci anni fa da un’idea dell’illustratore Gianni De Conno al quale il premio è intestato. L’amministrazione comunale di Mulazzo ha subito sposato l’idea del concorso dei libri silenziosi ed intrapreso il percorso con Carthusia editore insieme ad altri partner nazionali ed internazionali. Si tratta di un contest riservato a progetti libro illustrati senza parole e inediti dove la narrazione, a tema libero e non vincolato a una fascia di età e di lettori, è affidata esclusivamente ad immagini illustrate nel difficile compito di rappresentare anche coerenza narrativa e stilistica.

"Il Silent Contest – spiega Novoa – ci ha permesso negli anni di raccogliere l’apprezzamento delle massime autorità che operano nel mercato dell’editoria. Arrivare al Salone di Torino e trovare un padiglione dedicato in cui campeggia il riferimento al comune di Mulazzo è una bella soddisfazione: è il segno della reputazione guadagnata e della capacità di aver onorato negli anni alla tradizione dei librai che ci appartiene". I finalisti del Contest, come da prassi, a luglio faranno tappa al Festival del libro di Montereggio. Quest’anno sono stati circa 280 i progetti di illustratori provenienti da tutto il mondo iscritti a concorso: una giuria internazionale di esperti ha selezionato 12 finalisti le cui opere sono state presentate ed esposte a marzo alla consueta mostra Children’s Book Fair di Bologna. Tra i progetti libro finalisti, la giuria ha scelto il progetto vincitore del Concorso Silent Book Contest 2023 – Gianni De Conno Award: Alessandro Puro.

Originario di Vigevano, con il suo volume intitolato "Il ninja innamorato" il vincitore ha illustrato 36 pagine "silenziose" che raccontano con le immagini la storia di un piccolo ninja che si aggira sui tetti delle case e inizia a escogitare mille modi per rubare la luna, di cui si è follemente innamorato. Per il vincitore è prevista la pubblicazione del libro a cura di Carthusia Edizioni: "Una bella occasione – commenta Novoa - con cui gli autori possono aprirsi al mercato internazionale dell’editoria". I libri silenziosi offrono un’esperienza originale di lettura inclusiva e coinvolgente per tutti: possono essere letti da persone con disabilità sensoriali e cognitive e per questo sono spesso utilizzati come strumenti educativi e come risorse inclusive e accessibili.

"Siamo soddisfatti – conclude Novoa - perché riusciamo a portare un po’ di Lunigiana in questa importante vetrina culturale internazionale".

Michela Carlotti