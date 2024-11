‘Montagna Verde’ riparte: "Questo attestato è per te..."

Dopo i giorni tristi e del dolore, una notizia che spinge a proseguire lo staff di ’Montagna Verde’ nella direzione tracciata da Mario Maffei, il suo creatore. L’ente di certificazione Tcasrl ha ufficialmente attestato che il primo lotto di farina di castagne prodotto dal Gradile di Taponecco è certificato Dop della Lunigiana. Il gradile in questione è stato preparato personalmente dall’imprenditore appena scomparso, con castagne di prima scelta, accuratamente selezionate. "E’ il primo sacchetto con il sigillo n°001 che dedichiamo con immenso amore e rispetto - si legge sul documento - a Mario di Montagna Verde e che conserveremo per sempre come simbolo del suo immenso contributo fino ad oggi 14 novembre, l’ultima azione che hai compiuto caro Mario è stata portare le castagne secche scelte al Mulino di Moscatelli. Oggi, a distanza di poco, stiamo insacchettando quella che è la tua ultima farina di castagne, la tua ultima straordinaria Dop. Ed è per noi un grande onore e una straordinaria responsabilità essere parte di questo percorso".

"Si tratta delle castagne appunto del gradile di Taponecco, preparato ’in toto’ da mio padre. Hanno dato 5 quintali e 60 chili di farina dolce – spiega Barbara Maffei, la figlia di Mario e ’mente’ di Montagna Verde - che inizieremo a distribuire dalla settimana prossima. Il lavoro della farina di castagne era seguito in primis da mio padre, adesso ce ne occuperemo noi. E’ stato tutto così improvviso, ma ce la faremo ed i nostri dipendenti si sono messi tutti a testa bassa a sostenerci con il loro aiuto. Le coltivazioni, gli animali sono seguiti in maniera assidua, come sempre. L’agriturismo è già aperto. Altrimenti lui da lassù ci tira le orecchie".

