Monoblocco, il cronoprogramma. Pronti a dicembre gli ambulatori

Gli interventi sulla sanità apuana stanno andando avanti con regolarità. Questo quanto emerso ieri dalla cabina di regia, che dopo il caso Monoblocco si riunisce regolarmente per fare il punto della situazione tra l’Asl, amministrazione comunale e i sindacati, e che ieri ha coinvolto anche il sindaco di Massa Francesco Persiani e il sindaco di Montignoso e presidente della Provincia Gianni Lorenzetti. "Su Carrara gli interventi stanno andando avanti secondo la tempistica indicata negli incontri precedenti – scrivono da Asl in una nota – e vari soggetti del tavolo di confronto hanno ribadito la richiesta di velocizzare il più possibile i tempi dei lavori in corso nelle varie strutture. L’Asl ha nuovamente garantito il massimo impegno in tal senso, compatibilmente con gli indispensabili passaggi tecnici". In cabina di regia per la prima volta sono stati affrontati anche i temi legati agli servizi sanitari di Massa Carrara, in particolare della struttura di via Bassa Tambura, per la quale si è stabilito di condividere, con lo stesso metodo di lavoro, ogni eventuale riprogrammazione dei servizi. Per il resto tutto come nelle puntate precedenti. Per la palazzina H Monterosso si stanno rispettando i tempi programmati. Nel corso della prossima settimana sono previste le necessarie certificazioni per l’edificio, funzionali agli interventi di adeguamento interno. Ambulatori mobili Monterosso: l’ufficio tecnico ha riferito che il percorso avviato prosegue secondo quanto previsto e che l’installazione delle strutture è confermata per il mese di dicembre 2023. Al Monoblocco ad ottobre partiranno una serie di lavori che saranno ultimati nella prima metà di dicembre, mentre per quanto riguarda la nuova palazzina di Monterosso è stata oggetto di uno studio geologico e appena sarà completato il progetto esecutivo verranno appaltati i lavori. Su questo punto la sindaca Serena Arrighi ha chiesto un cronoprogramma più stringente. Sta andando avanti il cantiere della struttura di Fossone, e l’obiettivo è sempre quello di aprire i 20 letti di cure intermedie entro il mese di dicembre 2023. L’unica problematica può essere legata all’installazione del montalettighe, per cui comunque l’Asl sta cercando di anticipare il più possibile i tempi.