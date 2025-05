Missione creativa Quattro artisti in Cina

Sono Xenia Guscina, Jessica Sergi, Silvio Corsini e Carlo Ottonello i quattro artisti in partenza da Carrara per partecipare a Hangzhou, in Cina nell’ambito di uno scambio tra città creative Unesco. La collaborazione, che gode del supporto del Comune di Carrara e di Città creativa Unesco, si pone l’obiettivo di promuovere una piattaforma di incontro tra artisti italiani e di Hangzhou con la prospettiva di accrescere il legame in vista di nuove iniziative future. Da oggi fino a mercoledì 28 i quattro artisti, con il supporto della coordinatrice in Italia del progetto, Hu Huiming, saranno protagonisti del ‘Hangzhou Verona Creative Festival’, nella città cinese per esporre le proprie opere e le proprie creazioni.

"Una bellissima occasione per gli artisti coinvolti, ma più in generale un grande momento di crescita per tutta la comunità artistica carrarese che uscirà arricchita nel suo complesso da questa esperienza – sottolinea la focal point Unesco Maura Crudeli –. Creare ponti, connessioni e sinergie con le altre città creative nel mondo è uno degli obiettivi più importanti della mission dell’Unesco Creative City Network ed eventi come questo sono uno straordinario momento di condivisione".

Carlo Ottonello è uno scultore genovese specializzatosi nel 2022 all’Accademia che vive e lavora in città a Carrara. "La mia ricerca artistica si ispira al rap­porto tra uomo e natura – spiega – e in Cina porterò due lavori L’opera in terra cotta intitolata ‘Terra Madre’ che vuole rappresentare un portale di alberi che filtrano la luce e la riflettono nell’ambiente circostante, mentre l’opera in marmo intitolata ‘Il seme’ simboleggia, nella sua duplicità di volti, il passato e il futuro, entrambi da custodire e preservare. Il design e l’artigianato artistico sono strettamente connessi alla mia ricerca, sia dal punto di vista formale che tecnico".

Silvio Corsini è uno scultore carrarese diplomato all’Accademia di Belle Arti, realizza opere con diversi materiali (carta, legno, terracotta) e assieme a Shadi Falsafi ha dato vita a Luné Toys and Crafts specializzata nella creazione di giocattoli in legno.

Xenia Guscina nasce a San Pietroburgo da una famiglia di artisti per poi trasferirsi bambina in Italia, a Lucca. A Carrara ha frequentato l’Accademia conseguendo la laurea triennale in scultura e in città ha poi continuato la sua attività collaborando con Tekè gallery, con il laboratorio di serigrafia ‘La luce rossa’ e Oltre. Dal 2021 ha aperto in piazza delle Erbe l’Armadillo lab studio, un laboratorio incentrato sulla disciplina del mosaico che poi si è evoluto nel suo studio artistico dove crea opere con diversi media visivi.

Jessica Sergi è originaria di Genova e da tempo vive e lavora a Carrara dove ha frequentato l’Accademia di Belle Arti. E’ co fondatrice di ‘Ife atelier-spazio espositivo’. La sua ricerca artistica si incentra sul desiderio di trovare un bilanciamento tra la naturalezza delle linee e il controllo delle forme, intende così creare nuovi linguaggi dei materiali e, nel frattempo, scrivere una nuova storia.