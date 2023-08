Miseglia affogata dalle polveri Legambiente pretende misure serie

Un report di Legambiente incastra i camionisti furbetti che disperdono polveri sottili a Miseglia Bassa, proprio sopra alla pesa, a danno dei residenti. Gli ambientalisti hanno dimostrato che buona quantità di camion del marmo coprono adeguatamente il cassone solo prima di entrare nella galleria Santa Croce. Una volta dentro, i camion vengono ripresi dal sistema di videosorveglianza Vega e i camionisti multati se viaggiano senza telone. Dopo essersi rivolti al nostro giornale, ma senza ottenere il rispetto delle regole, i residenti di via Miseglia Bassa ora chiedono aiuto a Legambiente.

"I residenti lamentano che agli incontri già avuti con le istituzioni non è seguita alcuna misura concreta di mitigazione delle polveri sottili – spiegano da Legambiente – Sono persone equilibrate e con uno spiccato senso civico, che pur nella ferma determinazione a difendere il loro diritto alla salute, riconoscono ai camionisti il diritto al lavoro". Legambiente ha documentato lo stato di deterioramento del lavaggio della Pesa di Miseglia, decretandone una "condizione indecorosa, decisamente non tollerabile". Su un totale di 396 ugelli (198 a sinistra e 198 a destra) nell’impianto sono 93 quelli che non funzionano, mentre durante il sopralluogo di lunedì 31 luglio "l’intero impianto era inspiegabilmente spento – scrivono – e i camion transitavano senza ricevere una goccia d’acqua. Anche lo stato delle soffianti per l’asciugatura dei mezzi è deplorevole con lamiere arrugginite e fessure d’uscita dei getti d’aria inefficaci perché deformate". "Venerdì 21 luglio abbiamo fotografato 100 camion in discesa verso la pesa – scrive Legambiente – Solo il 29% aveva il telone correttamente chiuso, il 48% lo teneva parzialmente o tutto aperto e il 23% chiuso ma non fino in fondo. Il 71% dei camion viaggiava con copertura inadeguata. La chiusura incompleta del cassone è dovuta alla trascuratezza degli autisti".

Legambiente ha poi documentato che i mezzi che trasportano granulati non sono adeguatamente lavati, con l’eventuale dispersione di polveri, e che una maggior pulizia della strada dall’incrocio con via Carrara alla pesa contribuirebbe a ridurre il problema delle polveri che affligge i residenti. Cittadini e ambientalisti chiedono: ammodernamento dell’impianto di lavaggio, telecamere prima della Pesa, lavaggio settimanale dei mezzi compreso il telone, l’impegno di Omya a realizzare un lavaggio camion nello stabilimento della Piastra, lavare quotidianamente le strade in prossimità di Miseglia Bassa.