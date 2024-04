Mirteto, la torta di riso diventa una favola

Un omaggio alla torta di riso, regina della tavola apuana. Come? Non certo con le polemiche e i recenti campanilismi, ma con una bellissima favola scritta dalla collega Angela Maria Fruzzetti e illustrata dalle alunne e dagli alunni della scuola primaria Battistini di Mirteto. Una favola dove protagonisti sono i gatti, le galline, un coniglio, una mucca e le colline del Candia. Si intitola ’Colonia Mirtilla-La torta di riso tra leggenda e tradizione’ (Tara editoria) e sarà presentata mercoledì 24 aprile alla scuola di Mirteto, alle ore 16.15, durante un incontro extrascolastico aperto alla cittadinanza. Nell’occasione, il comitato genitori delizierà i presenti con torte di riso.

Come vuole la tradizione mortegiana, questa torta è il simbolo dell’accoglienza, dell’amicizia e della condivisione. E’ vero che è un dolce che si prepara ovunque in terra apuana ma la ritualità che ha nella frazione di Mirteto è sicuramente unica e inimitabile. A Mirteto la torta diventa una festa di paese. E tutto è raccontato nella favola della ’Colonia Mirtilla’, dove i mici scoprono il piacere di preparare un dolce che mette tutti insieme diventando simbolo di una comunità.

"Dentro questa torta, capace di narrare la storia di molte generazioni, si fondono le tradizioni e la cultura di intere comunità apuane – scrive l’autrice –. La frazione di Mirteto è sicuramente l’unico quartiere del comune di Massa che omaggia la torta di riso nell’ambito della festa del santo patrono, San Vitale, che cade il 28 aprile. Al di là della leggenda della ’Colonia Mirtilla’, che tratto nella favola, la torta di riso, così come tante specialità del nostro territorio, varia da quartiere a quartiere. Ogni comunità conserva la propria caratteristica, tramandandola di generazione in generazione".

"Nel libro – continua Fruzzetti – si pubblica anche la ricetta originale della torta di riso mortegiana, gentilmente svelata da Rita Ceccotti, famosa per la delizia delle sue torte cotte dentro il forno a legna. La prefazione è a cura dello storico Idilio Antonioli mentre la poesia in dialetto, sulla torta di riso, è di Marco Alberti". Mercoledì, quindi, è in programma una vera e propria festa dedicata alla torta di riso nel cuore del Mirteto. "Un ringraziamento va alla dirigente scolastica Carmen Menchini, alle docenti del plesso, al comitato genitori e a tutti gli alunni che hanno lavorato al testo che si inserisce nella collana ’Favolando’ di Tara editoria". Il libro sarà presente anche domenica 28 aprile in occasione della festa di San Vitale presso il lavatoio della Pieve con il supporto del comitato ’Mortet’ a m’arcord’, che patrocina il progetto con associazione Insieme, Premio Sandomenichino, Eventi sul Frigido e Confimpresa Massa Carrara.