Mirella Cocchi agli stati generali delle commissioni Pari opportunità

C’era anche la professoressa Mirella Cocchi (nella foto) della commissione alle Pari opportunità alla prima edizione degli ‘Stati Generali’ delle commissioni regionali pari opportunità, che si è riunita nei giorni scorsi a Torino. Sedici le delegazioni regionali che hanno partecipatoe Mirella Cocchi rappresentava la Regione Toscana. L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sulla cultura di genere, mettendo in evidenza le buone pratiche nel settore pubblico e privato, nel mondo dell’istruzione e della formazione come nello sport, nel volontariato e nell’economia. I lavori si sono svolti nella sala conferenze del Grattacielo della Regione e sono stati aperti con il richiamo all’articolo 3 della Costituzione: ‘l’uguaglianza come principio dello Stato’. Durante gli ‘Stati Generali’ di Torino c’è stato anche un approfondimento sul mondo dell’economia in rosa con interventi come ‘più donne nei cda’ e ‘leadership al femminile e diversità di genere come valori per l’azienda’. Un momento di rilfessione sulle poltiche di genere e su quanto ancora si possa fare per arrivare a quell’uguaglianza auspicata da tutti.

E sempre Mirella Cocchi è intervenuta come commissione alle Pari opportunità alla ‘Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace’, che si è svolta ieri nel Palazzo Pegaso di Firenze con il patrocinio del Coni. Una giornata in cui si sono evidenziati gli aspetti e l’importanza dello sport per una crescita sana dei giovani.