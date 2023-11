Migranti, è partito il viaggio della Life Support. Arriverà a Carrara giovedì 23 novembre

Carrara (Massa Carrara), 21 novembre 2023 – E’ atteso per giovedì 23 novembre nel porto di Marina di Carrara l’arrivo della nave di Emergency 'Life Support'. In questo momento l’imbarcazione si trova nel Mediterraneo meridionale e si sta apprestando a cominciare il viaggio verso lo scalo apuano. A bordo ci sono 21 novembre.

Intanto si sta mettendo in moto la macchina dell'accoglienza che sarà coordinata dalla prefettura di Massa Carrara. Per lo scalo di Marina di Carrara quello di giovedì prossimo sarà l'ottavo sbarco del 2023. La prima nave ad attraccare sotto le Apuane è stata, il 30 gennaio scorso, la Ocean Viking di Sos Méditerranée con 95 persone a bordo, quindi, il 19 aprile e il 5 giugno, è stato il turno proprio della Life Support di Emergency rispettivamente con 55 e 29 migranti a bordo mentre, il 7 e il 19 luglio, la Geo Barents di Medici senza frontiere arrivò con 196 e 214 persone.

Per due volte consecutive è stata poi la volta della Open Arms, il 22 agosto con 196 migranti a bordo e il 4 ottobre con 176. "Come sempre - sottolinea la sindaca di Carrara Serena Arrighi - Carrara si farà trovare pronta e darà il proprio contributo a tutte le operazioni coordinate dal Prefetto Guido Aprea. Nel padiglione B del complesso fieristico di 'Imm-CarraraFierè nel frattempo sono già partiti i lavori delle strutture per le operazioni di prima accoglienza e riconoscimento secondo un protocollo ormai ben rodato”.